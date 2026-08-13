【2週間】セブン「金のハンバーグ」もおトクに！ お惣菜3個で100円引き

セブン‐イレブン・ジャパンは「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜を対象としたセールを8月18日から開催します。
期間中、対象のお惣菜を組み合わせ自由で一度に2個購入すると50円引き、3個購入すると100円引きになります。
対象は、冷蔵ケース内で販売されている108円以上の「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜。カット野菜・カットフルーツは対象外です。
セブンのPBで最上位に位置する「セブンプレミアム ゴールド」から、「金のハンバーグ」や「金のビーフシチュー」なども対象です。
「金のハンバーグ」も対象！
セブンのお惣菜は、食卓にあと一品プラスしたい時や、手軽に食事を済ませたい時にも便利ですよね。
（対象商品例）
今回うれしいのは、ちょっとリッチな「セブンプレミアム ゴールド」も値引き対象になること。「金のハンバーグ」など、普段は少し迷う商品を試してみるいい機会になりそうです。
もちろん、組み合わせは自由。メインになるハンバーグや魚のおかずと、ポテトサラダなどを一緒に選んでも値引きされます。いつもの食事をまとめて買うだけでもおトクになる、使い勝手のいいセールですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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