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【2週間】セブン「金のハンバーグ」もおトクに！ お惣菜3個で100円引き

2026年08月13日 17時31分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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おトクな2週間がスタートします！

　セブン‐イレブン・ジャパンは「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜を対象としたセールを8月18日から開催します。

　期間中、対象のお惣菜を組み合わせ自由で一度に2個購入すると50円引き、3個購入すると100円引きになります。

　対象は、冷蔵ケース内で販売されている108円以上の「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜。カット野菜・カットフルーツは対象外です。

　　セブンのPBで最上位に位置する「セブンプレミアム ゴールド」から、「金のハンバーグ」や「金のビーフシチュー」なども対象です。

「金のハンバーグ」も対象！

　セブンのお惣菜は、食卓にあと一品プラスしたい時や、手軽に食事を済ませたい時にも便利ですよね。

（対象商品例）

「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」（429円）
　粗挽きで肉粒感たっぷりのジューシーな仕立てにし、中はしっとり外はこんがりと焼き上げています。牛と豚肉の旨みが際立つキレのあるデミグラスソースで仕上げた一品。

「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー」（496円）
　やわらかい牛肉を濃厚で香り高いデミグラスソースでじっくり煮込んだビーフシチュー。赤ワインの風味豊かなソースが特長だといいます。

「セブンプレミアム ポテトサラダ」（149円）
　北海道男爵いもの素材本来の良さを味わえる定番のポテトサラダです。

「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」（397円）
脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしく焼き上げており、レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

　今回うれしいのは、ちょっとリッチな「セブンプレミアム ゴールド」も値引き対象になること。「金のハンバーグ」など、普段は少し迷う商品を試してみるいい機会になりそうです。

　もちろん、組み合わせは自由。メインになるハンバーグや魚のおかずと、ポテトサラダなどを一緒に選んでも値引きされます。いつもの食事をまとめて買うだけでもおトクになる、使い勝手のいいセールですね。
 

　（※文中の価格はすべて税込）

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