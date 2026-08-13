G TUNEのゲーミングデバイスが当たる！ STAGE:0大阪で無料イベント開催

マウスコンピューターは8月13日、同社のゲーミングパソコンブランド「G TUNE」が、8月14日から8月16日まで大阪市のCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催される全国高校対抗eスポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026」に協賛し、会場内にブースを出展すると発表した。観覧費用は無料だ。

G TUNEブースでは、同ブランドのゲーミングパソコンを使った試遊コーナーを設置し、来場者が実機で性能を体験できる。さらに、ブースに立ち寄った来場者を対象に、試遊体験とマウスコンピューター ゲーミング公式Xアカウントのフォローで参加できる抽選会を8月14日から8月16日まで実施し、G TUNEゲーミングデバイスを進呈するという。

また、8月15日と8月16日には、マウスコンピューター代表取締役社長の軣 秀樹氏がプレゼンターとして登壇し、各競技タイトルの優勝校に副賞を贈呈するという。副賞には、G TUNEのミニタワー型デスクトップパソコン、iiyamaのゲーミング液晶ディスプレイ、G TUNEオリジナルデバイス4種一式が含まれる。

G TUNEは、20年以上にわたり培った技術力と信頼性を背景に、eスポーツプレイヤーやゲーム配信者、クリエイター向けの高性能PCを展開してきたブランドだ。今回の協賛を通じて、次世代プレイヤーへの支援と、PCゲームやeスポーツ文化の発展への貢献をさらに強める考えだという。製品やブランドの詳細はG TUNE公式サイトで確認できる。



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