ハムスターは8月12日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※Xbox Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 ピンボールアクション』を配信すると発表。配信日は2026年8月13日、価格は1100円だ。現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス ピンボールアクション』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 ピンボールアクション』を330円で購入できる所有者割引を利用できる。

『ピンボールアクション』は1985年にテーカン（コーエーテクモゲームス）から発売されたピンボールゲーム。4種の異なる台を巡り、すべての台でフィーチャーをクリアしよう。台を揺らすテクニックでボールをコントロールしてチャンスを掴め！

『アーケードアーカイブス2 ピンボールアクション』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。

また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。

■アーケードアーカイブス公式グッズ販売中！

Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」（アマゾン マーチ オン デマンド）にて、「アーケードアーカイブス」シリーズのTシャツをはじめ、長袖Tシャツ、トレーナー、スマホケースなどを販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。

▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報

https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/

■公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているので、お見逃しなく。

▼YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第611回 アーケードアーカイバー ザ・ビッグ・プロレスリングスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 ピンボールアクション

ジャンル：ピンボールゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）

※Xbox Play Anywhere対応。

配信日：2026年8月13日

価格：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ピンボールアクション』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ピンボールアクション』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©1985 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。 Microsoft、Windows、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

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