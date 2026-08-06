タイトーは8月6日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用の新作ソフト（以下、本作）の発売を決定したと発表。シリーズ累計100タイトルに到達する本作の詳細は、生配信で初公開する。生配信の実施日は、2026年8月27日20時より。

番組では声優の三宅麻理恵さんをMCに迎え、本作に収録される全タイトルの発表や、「イーグレットツー ミニ」の新情報を紹介するという。ぜひリアルタイムで試聴してみてはいかがだろうか

【番組概要】

配信媒体：YouTube LIVE

配信日時：2026年8月27日20時開始

出演者：三宅麻理恵さん（声優）

ででお（ファミ通.com編集部）

石黒憲一さん（キバンゲリオン：ゲーム文化保存研究所）

惠川哲雄氏（「イーグレットツー ミニ」プロデューサー）

配信URL：https://youtube.com/live/7LA-A3T9NYM

【製品情報】

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル：卓上ゲームセンター

販売：タイトー

発売日：発売中（2025年12月18日）

価格：2万1978円

製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量：1130g

最大消費電流：1.65A（本体のみ）

推奨電源：5V/2.4A（12W）以上

液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）

入力端子：

・SDカード用スロット

・電源接続端子（USB Type-C）

・HDMI出力端子（TV出力用）

・ヘッドホン端子（3.5mm）

・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2

内容物：

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書（保証書付き）

製品名：イーグレットツー ミニ

ジャンル：卓上ゲームセンター

製品サイズ：およそ幅150㎜×奥行き200mm×高さ209mm

販売：タイトー

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：1万8678円

背面端子：

・テレビと接続できるHDMI出力端子搭載

・別売コントローラーを接続できるコントロール端子×2搭載

・イヤホン端子

同梱物：

・本体（40タイトル内蔵）

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書

初回購入特典：「歴代タイトーロゴ＆イーグレットツー ミニステッカー」シート

【注意事項】

・本製品にはUSB給電装置は付属しておりません。ゲームをプレイするには別途用意する必要があります。

・本製品をご利用の際には、コンセントから直接電源を給電できるUSB給電機器（5V／2.4A（12W）以上の出力のもの）をご利用ください。

・製品のデザインや仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

・画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

製品名：イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールゲーム拡張セット（10タイトル収録SDカード付属）

製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ48㎜／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：1万2078円

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル（2Pカラー）

製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ91㎜ ／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：8778円

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド

製品サイズ：幅155mm×奥行き77mm×高さ30mm／ケーブル2.0m

発売日：発売中（2022年3月2日）

価格：3278円

製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット

価格：6578円

同梱物：

・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座

・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）

※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。