シリーズ累計100タイトルへ！
「イーグレットツー ミニ」新作追加ソフトの詳細を8月27日20時に生配信で発表！
タイトーは8月6日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用の新作ソフト（以下、本作）の発売を決定したと発表。シリーズ累計100タイトルに到達する本作の詳細は、生配信で初公開する。生配信の実施日は、2026年8月27日20時より。
番組では声優の三宅麻理恵さんをMCに迎え、本作に収録される全タイトルの発表や、「イーグレットツー ミニ」の新情報を紹介するという。ぜひリアルタイムで試聴してみてはいかがだろうか
【番組概要】
配信媒体：YouTube LIVE
配信日時：2026年8月27日20時開始
出演者：三宅麻理恵さん（声優）
ででお（ファミ通.com編集部）
石黒憲一さん（キバンゲリオン：ゲーム文化保存研究所）
惠川哲雄氏（「イーグレットツー ミニ」プロデューサー）
配信URL：https://youtube.com/live/7LA-A3T9NYM
【製品情報】
製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー
ジャンル：卓上ゲームセンター
販売：タイトー
発売日：発売中（2025年12月18日）
価格：2万1978円
製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm
重量：1130g
最大消費電流：1.65A（本体のみ）
推奨電源：5V/2.4A（12W）以上
液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）
入力端子：
・SDカード用スロット
・電源接続端子（USB Type-C）
・HDMI出力端子（TV出力用）
・ヘッドホン端子（3.5mm）
・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2
内容物：
・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・取扱説明書（保証書付き）
製品名：イーグレットツー ミニ
ジャンル：卓上ゲームセンター
製品サイズ：およそ幅150㎜×奥行き200mm×高さ209mm
販売：タイトー
発売日：発売中（2022年3月2日）
価格：1万8678円
背面端子：
・テレビと接続できるHDMI出力端子搭載
・別売コントローラーを接続できるコントロール端子×2搭載
・イヤホン端子
同梱物：
・本体（40タイトル内蔵）
・電源用USBケーブル（1.5m）
・HDMIケーブル（2.0m）
・インストラクションパネル
・取扱説明書
初回購入特典：「歴代タイトーロゴ＆イーグレットツー ミニステッカー」シート
【注意事項】
・本製品にはUSB給電装置は付属しておりません。ゲームをプレイするには別途用意する必要があります。
・本製品をご利用の際には、コンセントから直接電源を給電できるUSB給電機器（5V／2.4A（12W）以上の出力のもの）をご利用ください。
・製品のデザインや仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。
・画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。
製品名：イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールゲーム拡張セット（10タイトル収録SDカード付属）
製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ48㎜／ケーブル2.0m
発売日：発売中（2022年3月2日）
価格：1万2078円
製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル（2Pカラー）
製品サイズ：幅256㎜×奥行き116㎜×高さ91㎜ ／ケーブル2.0m
発売日：発売中（2022年3月2日）
価格：8778円
製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド
製品サイズ：幅155mm×奥行き77mm×高さ30mm／ケーブル2.0m
発売日：発売中（2022年3月2日）
価格：3278円
製品名：イーグレットツー ミニ専用 コンバインキット
価格：6578円
同梱物：
・イーグレットツー ミニ(別売)専用 台座
・ゲームセンター用椅子（ミニチュア）
※イーグレットツー ミニ専用コンバインキットはディスプレイのための商品です。イーグレットツー ミニ本体で遊ぶときは安定しませんので、本製品を取り外してプレイしてください。
© TAITO CORPORATION
※TAITO、TAITOロゴおよび「イーグレットツー ミニ（EGRETⅡ mini）」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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