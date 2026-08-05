ハムスターは8月5日、同社が運営するNintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」およびNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」シリーズについて、新規コンテンツとしてKONAMIの『コンバットスクール』を配信すると発表。

配信日は、2026年8月6日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『コンバットスクール』は1987年にKONAMIから発売されたアクションゲーム。名門士官学校に訓練生として入学し、鬼と恐れられる教官のもと、射撃や格闘などの苛酷な訓練に立ち向かおう。

いくつもの難関を突破し、はれて卒業の栄冠を手にした者だけが、ヒーローとして新たな戦いに立ち向かえる。さあ、キミは最後まで残れるか!?

■2026年8月6日の「アーケードアーカイバー」は『コンバットスクール』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年8月6日は「コンバットスクール特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第610回 アーケードアーカイバー コンバットスクールスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス コンバットスクール

アーケードアーカイブス2 コンバットスクール

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年8月6日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス コンバットスクール』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 コンバットスクール』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©Konami Digital Entertainment

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。