プレイ動画の全章配信を解禁！
ダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』のダウンロード版が価格改定！新価格からさらに安くなる特別セールも
スパイク・チュンソフトは7月29日、発売から4年目を迎えるダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』［Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ダウンロード版を大幅に値下げする価格改定を実施したと発表。
対象タイトルおよび新価格は、Nintendo Switch版『超探偵事件簿 レインコード』が65％オフの2420円、PlayStation 5／PC（Steam）版『超探偵事件簿 レインコード プラス』が52％オフの3300円となる。
また、価格改定を記念してNintendo Switch版『超探偵事件簿 レインコード』が新価格からさらに17％オフとなる特別セールを、本日から8月3日までの期間限定で実施。さらに、これまで2章までとしていたプレイ動画の配信を解禁して、エンディングまでを本日より公開可とした。
■『超探偵事件簿 レインコード』ダウンロード版を大幅値下げ！
「デラックスエディション」も対象に！
・『超探偵事件簿 レインコード』 Nintendo Switch版
改定前価格：6980円 → 改定後価格：2420円 ※8月3日までセール価格：2000円
＜Nintendo Store＞
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057887
・『超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション』 Nintendo Switch版
改定前価格：9980円 → 改定後価格：3850円 ※8月3日までセール価格：3430円
＜Nintendo Store＞
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000016958
・『超探偵事件簿 レインコード プラス』 PlayStation 5／PC（Steam）版
改定前価格：6985円 → 改定後価格：3300円
＜PlayStation Store＞
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18133_00-0513958178260443
＜Steam Store＞
https://store.steampowered.com/app/2903950/_/
・『超探偵事件簿 レインコード プラス デジタルデラックスエディション』 PlayStation 5／PC（Steam）版
改定前価格：7920円 → 改定後価格：3850円
＜PlayStation Store＞
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18133_00-0680651712843673
＜Steam Store＞
https://store.steampowered.com/sub/1051338/
※追加コンテンツやバンドル版も価格改定の対象です。改定後の価格は、各ストアをご参照ください。
※Xbox Series X|S版の価格改定は後日の適用となります。
■『超探偵事件簿 レインコード』、プレイ動画の全章配信を本日より解禁！
『超探偵事件簿 レインコード』は、2023年6月にNintendo Switch向けに発売され、2024年7月には機能強化や追加要素をプラスした『超探偵事件簿 レインコード プラス』が、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに発売。ほぼすべての現行機でプレイ可能なタイトルだ。
本作のプレイ動画配信については、謎解きゲームという特性上、ネタバレを防ぐために、これまで2章までとする配信規制をしていた。しかし、発売から4年を数え、価格改定を行うに際し、「超探偵事件簿 レインコード」という作品の魅力やゲームから得られる驚きや感動、魅力的なキャラクターたちが紡ぐ物語をより多くの人に体験してほしいという思いから、このたび全章解禁することとした。
※このたびの決定は、個人利用に対するものとなります。法人、個人事業主、そのほか事業でのご利用については、従来通り別途お問いあわせください。個別の対応とさせていただきます。
▼スパイク・チュンソフト、プレイ動画・生放送の公開について
https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/
【ゲーム情報】
タイトル：超探偵事件簿 レインコード
ジャンル：ダークファンタジー推理アクション
開発・販売：スパイク・チュンソフト
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2023年6月30日）
価格：
通常版：6980円（パッケージ版）／2420円（ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：3850円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人
CERO：D（17歳以上対象）
タイトル：超探偵事件簿 レインコード プラス
ジャンル：ダークファンタジー推理アクション
開発・販売：スパイク・チュンソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年7月18日）
価格：
PS5パッケージ版／XSX|Sダウンロード版：6985円
PS5／Steamダウンロード版：3300円
PS5／Steamデジタルデラックスエディション：3850円
XSX|Sデジタルデラックスエディション：7920円
※XSX|S版は後日適用。
プレイ人数：1人
CERO：D（17歳以上対象）
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