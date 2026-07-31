アンカーがリコール中のBluetoothスピーカー「PowerConf S3」で火災事故

消費者庁は7月31日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカー「PowerConf S3」で、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。
同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年6月8日
機種・型番：A3302
事故内容：事務所で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた
7月31日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した製品のリコール（回収・交換）を実施中。
●リコール対象製品と販売期間
・PowerConf S3：2023年4月1日～2024年3月15日
消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、速やかに同社へ連絡するよう呼びかけている。
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９時～17時／土日祝日・事業者休日を除く）：0120-253-004
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/a3102_a3302-support
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