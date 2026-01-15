キーがもうちょっとあれば……、そしたら“ちょい足し”しちゃいませんか？：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材。今回店舗スタッフの有本 和貴さんがオススメしてくれた製品は、タイムリーのキーボード「ちょい足しキーボード」です。

ちょい足しキーボードは、文字どおり、パソコンにキーを少しだけ追加できるカスタムキーボードです。専用アプリをインストールすることで、各キーには色々なキー入力を割り当てることができます。アプリのショートカットキーを登録して、作業効率を上げるといった使い方が想定されているようです。

必要なキー数に応じで2キー（MK-02WH/MK-02BK）、4キー（MK-04WH/MK-04BK）、7キー（MK-07WH/MK-07BK）、9キー（MK-09WH/MK-09BK）の4モデルがラインアップされていて、各モデルに白色と黒色が用意されています。

各キーはホットスワップに対応しており、Cherry MX互換キースイッチを利用可能です。自分好みのキースイッチに交換してタッチのカスタマイズを楽しむこともできます。デフォルトでは滑らかで静かな、いわゆる赤軸キースイッチが用いられています。またキースイッチにはRGB LEDも備わっており、専用アプリから光り方を制御可能です。

対応OSはWindows 10／11で、接続端子はUSB Type-C。パッケージにはUSB A to Cケーブルが1本付属してきます。

筐体サイズと重さは、それぞれ次のとおり。

・2キー ……およそ幅48×奥行30×高さ26mm、約25g

・4キー ……およそ幅89×奥行30×26mm、約95g

・7キー ……およそ幅150×奥行30×26mm、約165g

・9キー ……およそ幅68×奥行71×26mm、約90g

有本さんいわく、ちょい足しキーボードは「キースイッチをカスタマイズできる点が大きな特徴」としています。また、見た感じよりも重量が重めで、設置時の安定性も結構よいとのこと。用途に応じた4サイズでモデル展開しており、店頭では全モデルを展示中です。ぜひ来店して触ってみてくださいとのことでした。

一般的なアプリのショートカットキーに使っても良いですし、デジタルお絵描きでの左手デバイスとしても良さそうですね！

そのほか、現在のPCパーツ販売状況についても少しお話を聞いたところ、年末年始の繁忙期を終えて店頭では品薄が目立つパーツもありました。今後も価格上昇が見込まれることから、必要なモノがある人は、モノがあるうちに購入しておいた方が良さそうですとのこと。

すでに昨年中で決断した人も多いかと思いますが、特にメモリー、ストレージ、ビデオカードの購入には、早め早めの判断が求められそうです。