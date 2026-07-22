「道の駅中条」のフェア限定メニュー「ごほうび桃ソフト」が絶品！ この夏、長野に行ったら絶対立ち寄って!!

長野方面へドライブするなら、冷たい桃スイーツでひと息つける場所を予定に入れてください。道の駅中条では、2026年8月7日から9月15日まで、長野県産の桃を使った「桃フェア」を開催しています。

期間を過ぎるとフェア限定メニューは味わえません。長野市内を走る予定がある人は、道の駅中条を休憩先の候補に入れてみてください。

自分へのごほうびに！旬の桃を味わい尽くす贅沢時間

長野県長野市、県道31号線（長野大町線）沿いに位置する「道の駅中条」において、2026年8月7日（金）から9月15日（火）までの期間、「桃フェア」が開催中です。

フェア期間中、テイクアウトコーナーに長野県産の桃を使った2種類の限定メニューが並びます。冷たいスイーツをその場で楽しめるほか、直売所では生の桃も購入できます。

フェア限定メニュー「ごほうび 桃ソフト」を食べ逃がさないで！

このフェアで絶対に食べてもらいたいのが「ごほうび 桃ソフト」！ 白いソフトクリームに桃コンポート、桃ソース、マスカルポーネホイップを重ね、桃の甘さを何層にも楽しめる仕立てになっています。

価格は800円。さらに100円を追加すると、桃を丸ごと1個のせた特別仕様を選べます。盛りに盛ったソフトクリーム、おいしそうな写真を撮ってから食べるか、溶けだす前にすぐ味わうか。悩みどころです（笑）。

車内でゆっくり味わうなら、「ごほうび 桃ティー」もおすすめ。ごろっとした桃コンポートに紅茶を合わせた一杯で、甘いものを食べたいけれどソフトクリームという気分じゃないかも、という人にも向いています。価格は450円。

直売所には、地元生産者が育てた長野県産の桃が並びます。自宅用なら香りや大きさを見ながら選び、贈り物なら購入後の持ち運び時間も店頭で確認しておくと安心です。

まず桃スイーツを楽しみ、帰り際に、生の桃を選ぶ。そんな順番で立ち寄ると、休憩と買い物を一度に済ませられますよ！

道の駅中条「桃フェア」

●開催期間：2026年8月7日（金〜 9月15日（火）

●開催時間：9:00 〜 16:00

●場所：道の駅中条（テイクアウトコーナー・直売所）

●住所：長野県長野市中条住良木1704（オリンピック道路沿い）

●直売所：販売地元生産者による長野県産桃の販売