会津若松駅を出て徒歩0分、赤べこ好きが泣いて喜ぶお店ができた話

JR会津若松駅前に、会津の伝統的な民芸品「赤べこ」をテーマにした新しい観光交流拠点「アカベコランド会津若松駅前店」が誕生しました！



駅を出てすぐのロケーションにあり、定番の赤べこから人気のコラボ雑貨までが揃う赤べこ尽くしの空間が、会津への旅の始まりを彩ります。赤べこを「見て・学んで・楽しむ」ことのできるとっておきの新・立ち寄りスポットです。

会津の街で赤べこがお出迎え

2026年8月8日、会津若松の定番郷土土産・赤べこの専門店「アカベコランド」が、JR会津若松駅前店を新たにオープン！ 立地は、会津若松駅のすぐ隣。到着してすぐに赤べこまみれに浸るも良し、楽しかった旅の最後に記念に家に連れ帰る子を探すも良しです。



赤べこは、およそ400年前の震災復興や、無病息災を願う縁起物として大切にされてきた郷土玩具。首をゆらゆらと揺らす愛くるしいその姿は、眺めているだけで旅の疲れも忘れてしまうほど心を穏やかにしてくれます。

定番から限定赤べこまで可愛さ満点

店内には、おなじみの伝統的な赤べこをはじめ、ここでしか手に入らない特別な「新幹線赤べこ」や、チロルチョコとコラボした「まめべこ」、会津散策のお供にぴったりな、「あかべこコインケース」といったオリジナル雑貨、さらには会津の銘産品までバラエティ豊かなお土産品が取り揃えられています。旅の道中を一緒に過ごす愛らしい相棒を探したり、大切な人へのお土産を選んだり、自宅に飾って旅の余韻に浸るお気に入りを見つけるのも素敵な楽しみ方です。

よくよく見れば、棚にずらりと並んだ赤べこの表情がひとつとして同じじゃないのに気づくはず。手描きだから当然といえば当然なのだけど、目の前で見るとこれは連れて帰りたい」と思わせる何かがあります。ぜひビビッとくる子を探してください！

会津の旅は、駅を出た瞬間からもう始まっています。旅のお供に連れ歩いた赤べこを部屋に飾れば、いつだって旅の記憶がふっと蘇ります。さあ、どのべこを連れて帰ろうかな？

アカベコランド会津若松駅前店

●オープン日：2026年8月8日（土）

●所在地:：福島県会津若松市駅前町1-1（JR会津若松駅 1階隣接地）

●営業時間：10:00～17:00