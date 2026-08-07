週末どこ行く？ わらで作った巨大な動物たちに会いに新潟へ行く！ 上堰潟公園「わらアートまつり」

休日の行き先候補が、いつもの公園とショッピングモールばかり……という人へ、ちょっとユニークな秋の休日の過ごし方をご紹介。

子どもは駆け寄っていき、大人なら「ほぉ」と感心して見上げるアートが見られる、とっておきの場所、それが新潟市西蒲区です。ここでは、広がる芝生の向こうに、巨大なわらの生き物たちが待っています。

迫力あふれる「わらアートまつり」へ！

2026年8月29日（土）から10月31日（土）まで、新潟県新潟市西蒲区の上堰潟公園にて「わらアートまつり」が開催されます。

「稲わら」を素材に使ったユニークな立体アート作品を制作・展示するこのイベントは、収穫後に残るわらを、学生や地域の人たちが大きな立体作品へ変えて展示。農田の風景が、そのまま秋のアートとして楽しめます。

2026年のテーマは「ぽかぽか温泉会議〜湿地の動物大集合！～」。湿地の生き物たちが温泉に集まるという、ほっこりした設定で、個性豊かな5体のわらアートの動物たちが会場を彩ります。

巨大わらアートの魅力

上堰潟（うわせきがた）公園の広い芝生へ一歩踏み入れると、目の前に現れるのは高さ数メートルにも及ぶダイナミックな動物たち。写真で見てもその大きさに驚かされますが、実際に目の前に立ったときの迫力は桁違いです。

近づけば、鼻をくすぐるわらの香り。絵画に残された画家の筆跡を眺める気分で、手でわらを編んだ跡を追えば、もう立派なアート観賞です。

作品を作ったのは、武蔵野美術大学と長岡造形大学の学生たち。そして地元のボランティアの方々。若い手と土地の手が混ざって、この大きな生き物が立っています。迫力に驚きながらも、見ていてどこか心がなごむのは、そんな作り手の顔がちょっと浮かぶからかもしれません。

開催期間中、9月27日までの土曜・日曜・祝日の17時30分から19時30分までの夜間には、幻想的なライトアップも実施。昼間とはまた違った雰囲気の作品を楽しめます。

また、地元の農産物や特産品、手づくり品などが並ぶ「西蒲市場」も同時開催。こちらは、8月末の土日と、9月21日から23日の５日間限定開催ですので、両方楽しみたいという人は、ぜひ今からスケジュール調整を。



広い公園を歩くイベントなので、家族連れやベビーカーでも動きやすそう。写真を撮りながらゆっくり歩くデートにも向いているかも。帰り道に撮った写真を見ながら「あれがよかったね」「私はこれが好き」と言いあいたくなるタイプの休日が、新潟市で待ってます！

わらアートまつり

●開催場所：上堰潟公園

●住所：新潟県新潟市西蒲区松野尾1

●期間：2026年8月29日（土）～10月31日（土）

・見学 終日可能

・わらアートライトアップ 17:30～19:30（期間中9月27日までの土日祝日のみ実施）

西蒲市場（5日間限定開催）

●開催日時：2026年8月29日（土）・8月30日（日）、9月21日（月祝）～9月23日（水祝）

10:00～14:00