【本日】チキンカツ3枚or2枚で選べる、ほっかほっか亭 夏の「タルタルチキンかつ丼」

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は本日7月23日より、「タルタルチキンかつ丼 ゆずしょうゆ付」を発売します。
夏のタルタルチキンかつ丼登場
オリジナル調味料「ゆずしょうゆ」付き
店内で鶏肉に一枚一枚丁寧に衣を手付けし、カラッと揚げた「チキンかつ」を使用した新商品。
▲タルタルチキンかつ丼 ゆずしょうゆ付
チキンかつ（3枚）：660円、（2枚）：560円
お店でふっくらと炊き上げたライスの上に、店内で千切りしたシャキシャキのキャベツ、サクサクのチキンかつ、そしてうま味あふれる甘口ソースをかけて、たまごをたっぷりと使用したタルタルソースを贅沢にトッピングしています。
また、国産ゆずの風味が豊かな、オリジナル調味料「ゆずしょうゆ」が付属。タルタルソースやチキンかつにかければ、爽やかな味わいが堪能できるそうです。
揚げ物のなのに爽やかに！
サクサクの店仕込みチキンかつを、爽やかにいただけるオリジナル調味料「ゆずしょうゆ」が楽しみな商品の登場です。
夏は揚げ物もさっぱり楽しみたいですよね。「ゆずしょうゆ」、気になります！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります