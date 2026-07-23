【本日】チキンカツ3枚or2枚で選べる、ほっかほっか亭 夏の「タルタルチキンかつ丼」

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は本日7月23日より、「タルタルチキンかつ丼 ゆずしょうゆ付」を発売します。

夏のタルタルチキンかつ丼登場

オリジナル調味料「ゆずしょうゆ」付き

店内で鶏肉に一枚一枚丁寧に衣を手付けし、カラッと揚げた「チキンかつ」を使用した新商品。

▲タルタルチキンかつ丼 ゆずしょうゆ付

チキンかつ（3枚）：660円、（2枚）：560円

お店でふっくらと炊き上げたライスの上に、店内で千切りしたシャキシャキのキャベツ、サクサクのチキンかつ、そしてうま味あふれる甘口ソースをかけて、たまごをたっぷりと使用したタルタルソースを贅沢にトッピングしています。

また、国産ゆずの風味が豊かな、オリジナル調味料「ゆずしょうゆ」が付属。タルタルソースやチキンかつにかければ、爽やかな味わいが堪能できるそうです。

揚げ物のなのに爽やかに！

サクサクの店仕込みチキンかつを、爽やかにいただけるオリジナル調味料「ゆずしょうゆ」が楽しみな商品の登場です。

夏は揚げ物もさっぱり楽しみたいですよね。「ゆずしょうゆ」、気になります！

（※文中の価格はすべて税込）