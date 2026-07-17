『モンスターハンターワイルズ』が58％オフなど超お買い得！

カプコンは7月17日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、PC（Epic Games Store）など、新たなストアを追加しアップデート。開催期間は、ストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「逆転裁判」などの人気シリーズやアクションゲームの数々が、お買い得となっている。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールの特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-2ej72/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

●『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2026年7月29日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【20％オフ!!】：7192円

■XBOX Store

XBOX Series X|S - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【20％オフ!!】：7192円

■Epic Games Store

Epic - 2026年7月30日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【20％オフ!!】：7192円

●『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

収録内容：

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年7月29日23時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【67％オフ!!】：3296円

■XBOX Store

XBOX Series X|S／XBOX One - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【65％オフ!!】：3496円

●『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）

収録内容：

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年7月29日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【75％オフ!!】：1997円

■XBOX Store

XBOX Series X|S／XBOX One - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【75％オフ!!】：1997円

●『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年7月29日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【84％オフ!!】：958円

■XBOX Store

XBOX Series X|S／XBOX One／PC（Windows） - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【80％オフ!!】：1198円

●『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年7月29日23時59まで

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

■XBOX Store

XBOX One／PC（Windows） - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

●『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）

収録内容：

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

■PlayStation Store

PS4 - 2026年7月29日23時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

■XBOX Store

XBOX One／PC（Windows） - 2026年7月30日18時59分まで

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

■PlayStation Store

2026年7月29日23時59分まで

●PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【75％オフ!!】：1247円

●PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円

セール価格【70％オフ!!】：1797円

●PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【80％オフ!!】：1198円

収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

●PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

■App Store／Google Play ストア

2026年8月3日23時59分まで

●『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【86％オフ!!】：390円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

●『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

●『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

●『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

●『ロックマンX』（ゲーム本編）

・iOS

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624

・Android

通常価格：1450円

セール価格【79％オフ!!】：300円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja

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