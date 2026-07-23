前回に引き続き、ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」である。持ってるとつい使いたくなるのだ。

ジンバルカメラで猫撮影の自由度が大幅に上がった！

しかも、偶然外猫に会っちゃったのである。ちょっと離れたスーパーで買い物をした帰り、何を思ったか普段と違う道に入り込んだら、ビルに隣接したベンチの上に荷物を置き、ベンチの前にぺたっと座り込んでる女子がいたのである。そして、その傍らにはチャトラが。声をかけると、このあたりの人なつこい猫らしい。

一緒に愛でさせてもらおうと自転車を止めて近くにしゃがむと、とことことやってきたので左手の指で誘いつつ1枚。

今回もまた4K動画で撮影した中からの切り出し。スマホ上で微妙にコマを送りつつ、被写体ブレしてなくて、いい表情の瞬間を狙っております。

人なつこい猫ですよ、という。もう1匹いるんだけどそっちは警戒心が強くて、すぐ隠れちゃうと。確かに後ろに1匹いる。

でも、ちょっと遠くてこのくらいのサイズでしか撮れない。