荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第982回
近づけない野良猫も余裕！ Osmo Pocket 4Pの「12倍ズーム」がジンバルカメラの常識を覆す
2026年07月23日 12時00分更新
前回に引き続き、ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」である。持ってるとつい使いたくなるのだ。
ジンバルカメラで猫撮影の自由度が大幅に上がった！
しかも、偶然外猫に会っちゃったのである。ちょっと離れたスーパーで買い物をした帰り、何を思ったか普段と違う道に入り込んだら、ビルに隣接したベンチの上に荷物を置き、ベンチの前にぺたっと座り込んでる女子がいたのである。そして、その傍らにはチャトラが。声をかけると、このあたりの人なつこい猫らしい。
一緒に愛でさせてもらおうと自転車を止めて近くにしゃがむと、とことことやってきたので左手の指で誘いつつ1枚。
今回もまた4K動画で撮影した中からの切り出し。スマホ上で微妙にコマを送りつつ、被写体ブレしてなくて、いい表情の瞬間を狙っております。
人なつこい猫ですよ、という。もう1匹いるんだけどそっちは警戒心が強くて、すぐ隠れちゃうと。確かに後ろに1匹いる。
でも、ちょっと遠くてこのくらいのサイズでしか撮れない。
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