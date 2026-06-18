このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第977回

単焦点コンデジはもう古い!? ズーム搭載の最新LUMIX「L10」が猫撮影の常識を覆す

2026年06月18日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

日向ぼっこしてる子猫にそろそろと近づくハチワレ。コントラストが高いシーンでもきれいに撮れる。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　パナソニックのLUMIX 25周年記念モデル「L10」が出るのである（6月18日発売）。これが実に昔ながらの本格マニュアルカメラっぽいデザインと質感で、いい感じにカッコよく、イメージセンサーも4/3型（つまりマイクロフォーサーズ）を採用し、レンズも24-75mm相当でF1.7-2.8というハイエンドコンパクトなのである。

　ファインダーを覗いてぱっと構えてシャキッと撮るのもいいし、バリアングルモニターを使って地面すれすれとかハイアングルで撮るのもいい。そして中身は、最新のLUMIXなので高速連写や猫瞳AFなんかもちゃんとあるのだ。

伝統的なカメラスタイルがなかなかカッコいいL10。マイクロフォーサーズのセンサーを持ち、レンズは24-75mm相当のLEICA DC VARIO-SUMMILUX

　そしていつもの通り、猫を撮るのである。望遠にはあまり強くないのと、レンズが明るくて暗所に強いので、仲のいい猫や室内猫を撮るのにいいかな。

　まずは天井スレスレの猫ハンモックにおさまっていたハチワレ。わたしの背より高い位置にあるので、肉眼では誰がそこにいてどんなかっこうしてるのかわからないので、モニターを開いて下に向けて腕をぐいっと真上に伸ばして……。細かいところは猫瞳AFさんよろしくってんで、構図だけ決めて撮ったらいい感じに舌を出してくれた。

高性能AFとバリアングルモニターで
どんな体勢でも猫を狙い撃ち

「見たな～」って顔でレンズを見つめるハチワレ。描写も背景のボケ方もいい。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　コンパクトデジカメとしてはちょっと重めだけど（撮影時の重さは約508g）、重量バランスはいいので多少無茶な持ち方をしてもOKなのだ。

　しばらくほかの猫と遊んでいたら、猫ハンモックの方で何やら不穏な空気が流れてきたのでカメラを向けると、ハンモックを出て床に降りようとするハチワレと、チャシロの子猫が一触即発。ぱっと縦位置に持ちかえてファインダーを覗いてチェック。

一触即発っぽい瞬間。無邪気に見上げる子猫と上から威嚇する大人猫。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　このあと2匹の間で何がおきたのか。ハチワレが子猫をちょっと威嚇して、さっさと床に飛び降りたのだった。ボスの貫禄って感じ。

　猫が床に来たら再びモニターを回転させて、床にカメラを置いて猫目線カット。めっちゃ貫禄あるハチワレなのだった。ちなみに名前はクロマメ。機嫌が悪いと爪がしゅっと出てくる。

大人猫の貫禄を見せる香箱座り。髭の描写もすばらしい。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　さて、先ほど一触即発だった2匹。いい感じに陽射しをあびてたので冒頭写真にしてみた。

　このチャシロの子猫。まだ小さいので何にでも興味を持つ年頃で、この連載ではいつも使ったカメラの写真にも猫をいれるようにしてるんだけど、沈胴式レンズがうにーっと出たり引っ込んだりするのが楽しいようで、いきなりこんなことに。

　一応、L10はレンズ周りのデザインもクラシカルで両手を使ってコントロールして撮るのが気持ちいい、というイメージカットを撮ろうとしたのだった。

子猫と一緒にL10の写真を撮ろうと思ったら……。伸びてくるレンズが気になったみたいでこんなことに……

　もう1匹子猫がいて、こっちは白さメイン。疲れたので床に座ってたら膝裏にいきなり入ってきたので、指先でさそって膝裏猫。

別の猫を撮ろうと座ってカメラを構えてたら膝裏に入ってきた白の子猫。隙間があると入りたがるのだ。顔が見えるよう左手の指でさそって右手で撮影。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

プリ連写や多彩なモノクロモードで
猫の「今」をエモく切り取る

　もう1匹、薄墨色のいい感じの猫を。名前は「ほくろ」。L10はいろんなカラーモードを持ってるけど、モノクロのバリエーションが多くてその中の「L.モノクロームS」が、階調が柔らかくて、薄墨感がすごく出せる。

LUMIXってモノクロのバリエーションが多くていい。薄墨っぽさが出るよう、L.モノクロームSで。柔らかい階調のモノクロ写真が撮れる。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　あと1枚、その薄墨の子。おもちゃにいい感じに反応してくれるので、左手でおもちゃを持ち、右手でカメラを持って連写。プリ連写機能を持ってるので、ファインダーを覗きながら、決定的瞬間を待ってからシャッターを押せばいいという。

　左前足を出されちゃったので顔が隠れたけど、猫ハンモックからしゅっと手を伸ばした瞬間を狙ってみた。

おもちゃに手を出そうとする瞬間を連写で。2026年6月 パナソニック LUMIX DC-L10

　なんかね、最近高画質な高級コンパクトデジカメがそれなりに出てるのだけど、単焦点レンズのものが主流。でも猫を撮るときは相手によって適切な距離が変わるので、ズームレンズが欲しい。

　そうなると、高画質でズームレンズ搭載のL10は魅力的なのだ。伝統的なカメラスタイルならではの良さがあるし、最新ミラーレス一眼の技術も入っていて画作りも楽しめるし、レスポンスもいいのでチャンスを逃さない。首から提げて散歩したくなるカメラだ。

■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥184,800
3
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥113,853
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【整備済み品】NEC 中古 ノートパソコン VKT10-6/第10世代 Core i5-10210Y/メモリ8GB, SSD256GB/12.5型 FHD/持ち運びストレスゼロ・A4より小さい・約953g超軽量 /Office 2019付き Win 11pro /Webカメラ内蔵/有線LAN・USB3.0・HDMI/テレワーク・出張に最適/有線静音マウス付属 /180日保証
【整備済み品】NEC 中古 ノートパソコン VKT10-6/第10世代 Core i5-10210Y/メモリ8GB, SSD256GB/12.5型 FHD/持ち運びストレスゼロ・A4より小さい・約953g超軽量 /Office 2019付き Win 11pro /Webカメラ内蔵/有線LAN・USB3.0・HDMI/テレワーク・出張に最適/有線静音マウス付属 /180日保証
￥32,880

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,649
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,899
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,553
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
9
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,131
10
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン