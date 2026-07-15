開拓クエスト「汽笛は轟く、帰寂のさなかに」も開放！
新限定星5キャラ「姫子・旅立ち」のピックアップ開始！『崩壊：スターレイル』がVer.4.4にアップデート
COGNOSPHEREは7月15日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5で配信・運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.4「汽笛は轟く、帰寂のさなかに」にアップデートした。
これにあわせて、新限定星5キャラクター「姫子・旅立ち」（CV：田中 理恵さん）が登場するイベント跳躍を開催するほか、復刻イベント跳躍も実施。そのほか新しい開拓クエストなどさまざまなゲーム内イベントを開催している。
また、『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネルおよび公式Xにて、キャラクター「姫子・旅立ち」が登場するショートアニメ「あんたの終点、私の始まり」を公開。さらに「姫子・旅立ち」のキャラクターPV「今宵、明けの明星が墜ちる」を公開中なので、ぜひともチェックしよう。
公式Xでは、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひ挑戦してみてはいかがだろうか。
●ショートアニメ「あんたの終点、私の始まり」公開中
https://www.youtube.com/watch?v=czh3UXrkxM0
●キャラクターPV「姫子・旅立ち」公開中
https://www.youtube.com/watch?v=HH2Umzd-rxY
■Ver.4.4前半イベント跳躍「星を拓く明星」
本日2026年7月15日から、Ver.4.4期間中、イベント跳躍「星を拓く明星」では、限定星5キャラクター「姫子・旅立ち」（CV：田中 理恵さん）の出現率がアップ。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「夜を照らす導きの星」の出現率がアップしているので、お見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年8月25日15時まで。日本時間で、8月25日16時までだ。
※本イベント跳躍はVer.4.4期間中、常時開催されます。
■イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」
「銘心の萃/真心の集・火花」
「銘心の萃/真心の集・丹恒・騰荒」
「銘心の萃/真心の集・長夜月」
イベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」も開催。期間中、「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「火花」「丹恒・騰荒」「長夜月」が再登場する。また彼らを仲間にできるチャンスだ。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「きらびやかな世界」「万里の山河を越えて」「長き夜に輝く星へ」の出現率がアップ。こちらもお見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年8月5日11時59分まで。日本時間で、8月5日12時59分までだ。
■開拓クエスト「汽笛は轟く、帰寂のさなかに」
ナビゲーターは終末へ至る海図を描き出した。哀切の汽笛が響く中、この死地を切り抜ける活路を見出せるのは、開拓する者だけだ……。
■イベント「反汚職ブロフェッショナル」
この世に埃の積もらぬ場所はない。アベンチュリンからの依頼を受けたあなたは、カンパニーの汚職調査を開始する。その方法は――データベースへのハッキングだ。
開催期間は、北京時間で2026年8月26日3時59分まで。日本時間で、8月26日4時59分までだ。
■ログインボーナス「巡星の礼」
ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加してみよう。
開催期間は、サーバー時間で2026年8月25日3時59分まで。日本時間で、8月25日4時59分までだ。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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