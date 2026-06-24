COGNOSPHEREは6月24日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営・配信するiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5向けスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.3後半をスタートし、限定星5キャラクター「キュレネ」と「ファイノン」が復刻登場するイベント跳躍を開催。

●イベント跳躍「円を描くさざ波」

6月24日より、限定星5キャラクター「キュレネ」が再登場。期間中、「キュレネ」の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「愛はいま永遠に」の出現率がアップしている。

●イベント跳躍「永遠に燃ゆる太陽」

さらに、限定星5キャラクター「ファイノン」も再登場。あわせて、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「燃え盛る黎明のように」の出現率もアップ。再び「キュレネ」「ファイノン」を入手できるチャンスを、お見逃しなく。

「円を描くさざ波」「永遠に燃ゆる太陽」ともに、開催期間はサーバー時間で2026年7月14日14時59分まで。日本時間で、7月14日15時59分までだ。

■イベント「初ランド」

流行とは目まぐるしく変化するもの。星穹列車FESも新生の時を迎えることとなった。動線を練り、施設を巧みに配置し、絵の世界に初のための遊園地を作ってあげよう。そこで生まれた発想は、展示エリアをよりよいものにするための素晴らしいインスピレーション源になるはずだ。

イベントの開催期間は、北京時間で7月15日3時59分まで、日本時間で7月15日4時59分までだ。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE