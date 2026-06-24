イベント「初ランド」も開催！
『崩壊：スターレイル』にて本日6月24日よりVer.4.3後半スタート！限定星5キャラクター「キュレネ」と「ファイノン」が復刻登場
COGNOSPHEREは6月24日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営・配信するiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5向けスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.3後半をスタートし、限定星5キャラクター「キュレネ」と「ファイノン」が復刻登場するイベント跳躍を開催。
●イベント跳躍「円を描くさざ波」
6月24日より、限定星5キャラクター「キュレネ」が再登場。期間中、「キュレネ」の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「愛はいま永遠に」の出現率がアップしている。
●イベント跳躍「永遠に燃ゆる太陽」
さらに、限定星5キャラクター「ファイノン」も再登場。あわせて、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「燃え盛る黎明のように」の出現率もアップ。再び「キュレネ」「ファイノン」を入手できるチャンスを、お見逃しなく。
「円を描くさざ波」「永遠に燃ゆる太陽」ともに、開催期間はサーバー時間で2026年7月14日14時59分まで。日本時間で、7月14日15時59分までだ。
■イベント「初ランド」
流行とは目まぐるしく変化するもの。星穹列車FESも新生の時を迎えることとなった。動線を練り、施設を巧みに配置し、絵の世界に初のための遊園地を作ってあげよう。そこで生まれた発想は、展示エリアをよりよいものにするための素晴らしいインスピレーション源になるはずだ。
イベントの開催期間は、北京時間で7月15日3時59分まで、日本時間で7月15日4時59分までだ。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
© COGNOSPHERE
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります