限定星5キャラ「アナイクス」「ケリュドラ」「アベンチュリン」が同時復刻登場するイベント跳躍を開催！
『崩壊：スターレイル』Ver.4.4後半が本日8月5日よりスタート！
COGNOSPHEREは8月5日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5で運営・配信するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.4後半をスタートし、限定星5キャラクター「アナイクス」「ケリュドラ」「アベンチュリン」が復刻登場するイベント跳躍を開催したと発表。
さらに、限定星5キャラクター「姫子・旅立ち」も引き続きピックアップ中。そのほか、関連するゲーム内情報についても紹介しよう。それぞれの開催期間は、下記を確認してほしい。
■イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」
「銘心の萃/真心の集・アナイクス」
「銘心の萃/真心の集・ケリュドラ」
「銘心の萃/真心の集・アベンチュリン」
本日8月5日より、3キャラクター同時復刻のイベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」を開催。期間中、「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「アナイクス（知恵・風）」（CV：内田雄馬さん）、「ケリュドラ（調和・風）」（CV：高尾奏音さん）、「アベンチュリン（存護・虚数）」（CV：河西健吾さん）が復刻登場している。
同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、限定星5光円錐「生命、焼滅すべし（知恵）」「黄金の血で刻む時代（調和）」「運命は常に不公平（存護）」の出現率がアップしているので、お見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年8月25日15時まで。日本時間で、8月25日16時までだ。
■イベント跳躍「星を拓く明星」も開催中
イベント跳躍「星を拓く明星」
Ver.4.4期間中、イベント跳躍「星を拓く明星」と「光陰を定めし影」も引き続き開催中。期間中、イベント跳躍「星を拓く明星」にて、限定星5キャラクター「姫子・旅立ち（知恵・炎）」（CV：田中理恵さん）の出現率がアップしている。
同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「夜を照らす導きの星（知恵）」の出現率がアップ中。こちらもぜひお見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年8月25日15時まで。日本時間で、8月25日16時までとなる。
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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