ライアットゲームズは、初期の「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」の体験を再現しつつ現代向けに調整した新モード「リーグ・オブ・レジェンド クラシック」を、日本時間7月30日のパッチ26.15にてリリースすることを発表しました。

本作は特定のパッチをそのまま復刻するのではなく、シーズン3を基準とした初期LoLの「グレイテスト・ヒッツ」的なコレクションとなっており、かつてのプレイヤーが熱狂した懐かしの環境が甦ります。

戦略性が高まる戦闘ペースと「クラシックマップ」

現在の複雑で機動力の高いLoLとは異なり、クラシックでは飛翔物の弾速やダッシュが遅く設定され、かつての戦闘ペースが再現されています。

しかし、スキルの発動コストが上がる一方で現在よりもはるかに大きなダメージを与えられるため、いつどのようにエンゲージするかの戦略的判断がより重要になります。また、初期のサモナーズリフトを再現したマップでは「レイス」やお供を連れたバフモンスターが復活します。

昔の雰囲気を残しつつも、ライティングやシャドウなどの視覚的な明瞭性は現代向けに改善されています。

60体のチャンピオンと、復活するルーンやアイテム

ただしヤスオは除外

ローンチ時には、アーリ、ジャックス、アニー、アッシュなど、サービス開始当初の40体と2009年～2013年にリリースされた20体を加えた計60体のチャンピオンが使用可能です。なお、ヤスオは使用できないという特別なルールが設けられています。

当時を象徴する「貫く者アトマ」「フローズン マレット」や、ゴールドを獲得し続ける「GP10アイテム」などの懐かしのアイテムが多数復活します。また、ルーンとマスタリーも復活しますが、以前よりもシンプルに調整されており、ゲームをプレイして「クラシックレベル」を上げるだけですぐに解除できるようになっています。

「サモナーの旅」と豊富なカスタマイズ要素

主なプレイモードとして対人戦ドラフトキュー、AI戦、カスタムゲームが用意されています。プレイヤーは無料の進行システムである「クラシックレベル」を上げることで、ルーンやIPなどを獲得できます。

レベル10に到達すると「ソルト」から始まり最高ティア「レジェンド」を目指す新たなやり込みシステム「サモナーの旅」が解放されます。

さらに、「シーズン クラシックパス」（無料・有料）も登場し、2009年～2013年当時の姿に変えられる「クラシック スキン」や、ロード画面のスプラッシュアートを別のスタイル（落書き風など）に変更できる新要素「ポートレート」を獲得できます。

プレイヤーが未来を決める「カウンシル」

クラシックの今後の方向性は、コミュニティー投票機能「カウンシル」を通じてプレイヤー自身の手で決定されます。ゲームをプレイしてクラシックレベルを上げるほど多くの投票権が得られ、次に追加するチャンピオンやスキン、ゲームプレイの変更などについて直接意見を反映させることが可能です。

初期からのプレイヤーも復帰勢も、誰もが当時の興奮を新たな形で味わえるアップデートとなっています。パッチ26.15のリリースに向けて、かつての仲間を集めて準備を整えましょう！