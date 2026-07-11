からあげ×冷やし麺！バーミヤンの夏メニューがガッツリうまそ

バーミヤンは7月2日から、「夏の涼麺づくし」フェアを開催しています。

累計420万食を販売した「麻辣湯」を冷やし麺にアレンジした新商品「シビ！辛！冷やし麻辣湯」をはじめ、「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」「コク旨冷やし担々麺」「えび冷やし中華」など、夏向けの涼麺を販売します。

▲シビ！辛！冷やし麻辣湯 1099円

人気メニュー「麻辣湯」を冷やし麺にアレンジした新商品です。麺は中華麺と春雨から選べます。

海老や蒸し鶏、トマト、紅白点心など8種類の具材を盛り付け、唐辛子の辛さと山椒の中に、深みある味わいが広がる一杯に仕上げたとしています。付属の「麻辣湯専用」ラー油で辛さを調整できます。

▲油淋からあげのさっぱり冷やし麺 989円

冷やし中華に、からあげを盛り付けたメニューです。甘酢醤油だれと刻み葱を合わせ、ベビーリーフやトマトを添えています。

▲コク旨冷やし担々麺 879円

ごまとピーナッツをベースにした特製担々ソースに豆乳を加えた冷やし担々麺です。

自家製肉味噌と砕いたピーナッツを合わせ、花椒で味の変化も楽しめます。＋274円でからあげ3個を追加できます。

▲えび冷やし中華 1099円

▲五目冷やし中華 934円

▲アップルマンゴー 384円

アップルマンゴーをひんやりとした食感で楽しめるデザートです。＋132円でバニラアイスを追加できます。

▲白桃アンニンバニラ 439円

白桃に杏仁とバニラを組み合わせたデザートです。白桃の果実感と杏仁、濃厚なバニラの組み合わせを楽しめるといいます。＋219円でパピオン3枚を追加すると、クレープ風にアレンジも可能です。

「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」がおいしそ

シビ辛好きなら「冷やし麻辣湯」、しっかり食べたいなら「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」など、その日の気分に合わせて選べるラインアップが魅力です。食後はマンゴーや白桃のデザートで締めれば、夏らしい食事を満喫できそうですね。

個人的には「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」がボリューム感ありそうで気になります。暑い日にぴったりの期間限定メニューなので、今のうちに機会にバーミヤンへ足を運んでみたいですね。



・終了日：2026年9月9日

※価格は税込み表記です。