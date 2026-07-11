からあげ×冷やし麺！バーミヤンの夏メニューがガッツリうまそ

バーミヤンは7月2日から、「夏の涼麺づくし」フェアを開催しています。
累計420万食を販売した「麻辣湯」を冷やし麺にアレンジした新商品「シビ！辛！冷やし麻辣湯」をはじめ、「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」「コク旨冷やし担々麺」「えび冷やし中華」など、夏向けの涼麺を販売します。
▲シビ！辛！冷やし麻辣湯 1099円
人気メニュー「麻辣湯」を冷やし麺にアレンジした新商品です。麺は中華麺と春雨から選べます。
海老や蒸し鶏、トマト、紅白点心など8種類の具材を盛り付け、唐辛子の辛さと山椒の中に、深みある味わいが広がる一杯に仕上げたとしています。付属の「麻辣湯専用」ラー油で辛さを調整できます。
▲油淋からあげのさっぱり冷やし麺 989円
冷やし中華に、からあげを盛り付けたメニューです。甘酢醤油だれと刻み葱を合わせ、ベビーリーフやトマトを添えています。
▲コク旨冷やし担々麺 879円
ごまとピーナッツをベースにした特製担々ソースに豆乳を加えた冷やし担々麺です。
自家製肉味噌と砕いたピーナッツを合わせ、花椒で味の変化も楽しめます。＋274円でからあげ3個を追加できます。
▲えび冷やし中華 1099円
▲五目冷やし中華 934円
▲アップルマンゴー 384円
アップルマンゴーをひんやりとした食感で楽しめるデザートです。＋132円でバニラアイスを追加できます。
▲白桃アンニンバニラ 439円
白桃に杏仁とバニラを組み合わせたデザートです。白桃の果実感と杏仁、濃厚なバニラの組み合わせを楽しめるといいます。＋219円でパピオン3枚を追加すると、クレープ風にアレンジも可能です。
「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」がおいしそ
シビ辛好きなら「冷やし麻辣湯」、しっかり食べたいなら「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」など、その日の気分に合わせて選べるラインアップが魅力です。食後はマンゴーや白桃のデザートで締めれば、夏らしい食事を満喫できそうですね。
個人的には「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」がボリューム感ありそうで気になります。暑い日にぴったりの期間限定メニューなので、今のうちに機会にバーミヤンへ足を運んでみたいですね。
・終了日：2026年9月9日
※価格は税込み表記です。
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