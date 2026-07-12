150g肉厚パティ！ハラペーニョが効いた辛口バーガー登場

カリフォルニア発バーガーショップ「カールスジュニア」は7月8日から、辛口をテーマにした期間限定メニュー5品の販売を開始しました。

ハラペーニョやオリジナルのファイヤリーソースを使ったハンバーガー2品に加え、スパイシーなサイドメニューやホットソース、爽やかなドリンクをラインアップします。販売は全国3店舗で8月末までを予定しています。

▲ファイヤリーアンガスバーガー 1440円

150gの100％オーストラリア産アンガス牛パティを使用した新商品です。ハラペーニョとファイヤリーソースを合わせ、リッチバンズで仕上げています。

別売りの「EXホットソース」を加えることで、好みの辛さに調整できます。

▲ファイヤリーフェイマススター 990円

カールスジュニアの定番「フェイマススター」を辛口仕様にアレンジした期間限定バーガーです。

100％オーストラリア産アンガス牛の100gパティを直火焼きし、ファイヤリーソース、ハラペーニョ、チリガーリックソースを合わせています。

▲EXホットソース 110円

ハラペーニョを使用した別売りのホットソースです。期間限定バーガーはもちろん、ほかのメニューにも追加して辛さを調整できます。

▲クリスカットナチョス（スパイシーホット） 890円

格子状にカットしたクリスカットフライに、チリミートソースとハラペーニョを合わせた期間限定メニューです。スパイシーな味わいが特徴としています。

▲トロピカルレモネード 390円

パッションフルーツ果汁を使用した期間限定ドリンクです。すっきりとした飲み口とトロピカルな風味が特徴で、辛いメニューと合わせやすいとしています。

150gパティをガブリ！

150gの直火焼きビーフの食べ応えとハラペーニョの刺激を組み合わせた、夏らしい限定メニュー登場します。バーガーだけでなく、スパイシーなナチョスや爽やかなレモネードも一緒に楽しめるので、暑い日にぴったりの組み合わせになりそうです。

カールスジュニアは東京に2店舗、神奈川に1店舗を展開しています。夏限定の刺激的なバーガーやサイドメニューを味わえるこの機会に、近くの店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。



・終了日：2026年8月末予定

※価格は税込み表記です。