150g肉厚パティ！ハラペーニョが効いた辛口バーガー登場

カリフォルニア発バーガーショップ「カールスジュニア」は7月8日から、辛口をテーマにした期間限定メニュー5品の販売を開始しました。
ハラペーニョやオリジナルのファイヤリーソースを使ったハンバーガー2品に加え、スパイシーなサイドメニューやホットソース、爽やかなドリンクをラインアップします。販売は全国3店舗で8月末までを予定しています。
▲ファイヤリーアンガスバーガー 1440円
150gの100％オーストラリア産アンガス牛パティを使用した新商品です。ハラペーニョとファイヤリーソースを合わせ、リッチバンズで仕上げています。
別売りの「EXホットソース」を加えることで、好みの辛さに調整できます。
▲ファイヤリーフェイマススター 990円
カールスジュニアの定番「フェイマススター」を辛口仕様にアレンジした期間限定バーガーです。
100％オーストラリア産アンガス牛の100gパティを直火焼きし、ファイヤリーソース、ハラペーニョ、チリガーリックソースを合わせています。
▲EXホットソース 110円
ハラペーニョを使用した別売りのホットソースです。期間限定バーガーはもちろん、ほかのメニューにも追加して辛さを調整できます。
▲クリスカットナチョス（スパイシーホット） 890円
格子状にカットしたクリスカットフライに、チリミートソースとハラペーニョを合わせた期間限定メニューです。スパイシーな味わいが特徴としています。
▲トロピカルレモネード 390円
パッションフルーツ果汁を使用した期間限定ドリンクです。すっきりとした飲み口とトロピカルな風味が特徴で、辛いメニューと合わせやすいとしています。
150gパティをガブリ！
150gの直火焼きビーフの食べ応えとハラペーニョの刺激を組み合わせた、夏らしい限定メニュー登場します。バーガーだけでなく、スパイシーなナチョスや爽やかなレモネードも一緒に楽しめるので、暑い日にぴったりの組み合わせになりそうです。
カールスジュニアは東京に2店舗、神奈川に1店舗を展開しています。夏限定の刺激的なバーガーやサイドメニューを味わえるこの機会に、近くの店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・終了日：2026年8月末予定
※価格は税込み表記です。
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