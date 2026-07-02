コメダ初！「Kiri」コラボフラッペ　クリームチーズ×アプリコットは最高でしょ

コメダ珈琲店は一部店舗において、クリームチーズ「Kiri（キリ）」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ～Kiri～」を7月1日より期間限定で販売中です。

コメダのフラッペと「キリ」がコラボ！

ベル ジャポンが展開するクリーミーでなめらかな味わいを特徴とする「キリ」チーズとコラボレーションしたフラッペが登場します。「コメダのフラッペ」と「キリ」とのコラボレーションは今回が初めて。

▲コメダのフラッペ～Kiri～（790円～1030円）

※価格は店舗で異なる



爽やかな「キリ」の味わいと、フルーティーなアプリコットソースの酸味を組み合わせた一杯。ひと口飲めば、クリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がるといいます。



しゃりっとしたフローズンの食感となめらかなクリーム感、アプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合い、軽やかですっきりとした後味が楽しめるそうです。

楽しみな一杯！

くつろぎ時間に飲みたい一杯が登場します。

あの「キリ」のコクとなめらかな味わいがどのようにフラッペとして表現されているのか、味わいながら楽しみたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）

（※価格は店舗により異なる）