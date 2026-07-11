超も～っちり！ファミマの人気パンに新作2品きたー

ファミリーマートは7月14日から、「ファミマルBakery」の「超も～っちりパン」シリーズに新商品2品を沖縄県を除く全国の店舗で発売します。
「超も～っちりパン」シリーズは、人気のパンを“超も～っちり”食感に仕上げたシリーズです。
2026年4月の発売以来、約3ヵ月で累計販売数2000万食を突破しており、新たに「も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルカスタード）」と「も～っちり食感きなこドーナツ」がラインアップに加わります。
▲も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルカスタード） 168円
も～っちり食感の生地に、くちどけのよいカスタードクリームとなめらかなカスタードホイップの2種類を合わせたクロワッサンです。
▲も～っちり食感きなこドーナツ 180円
も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、きなこクリームを絞った商品です。表面にはきなこチョココーティングとホワイトクランチをトッピングしています。
■販売中の商品
▲も～っちり食感ホイップあんぱん 158円
▲も～っちり食感チョコメロンパン 170円
▲も～っちり食感ピザパン 198円
クロワッサン＝サクサクの常識が崩れる？
「超も～っちりパン」シリーズは、定番パンを“もっちり食感”で楽しめるのが魅力です。今回はサクサク食感のイメージが強いクロワッサンまで“も～っちり”仕様になっていて、どんな食感なのか気になります。
シリーズ累計2000万食を突破した人気商品だけに、新作2品も話題になりそうです。朝食やおやつ選びに、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年7月14日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります