超も～っちり！ファミマの人気パンに新作2品きたー

ファミリーマートは7月14日から、「ファミマルBakery」の「超も～っちりパン」シリーズに新商品2品を沖縄県を除く全国の店舗で発売します。

「超も～っちりパン」シリーズは、人気のパンを“超も～っちり”食感に仕上げたシリーズです。

2026年4月の発売以来、約3ヵ月で累計販売数2000万食を突破しており、新たに「も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルカスタード）」と「も～っちり食感きなこドーナツ」がラインアップに加わります。

▲も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルカスタード） 168円

も～っちり食感の生地に、くちどけのよいカスタードクリームとなめらかなカスタードホイップの2種類を合わせたクロワッサンです。

▲も～っちり食感きなこドーナツ 180円

も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、きなこクリームを絞った商品です。表面にはきなこチョココーティングとホワイトクランチをトッピングしています。

■販売中の商品

▲も～っちり食感ホイップあんぱん 158円

▲も～っちり食感チョコメロンパン 170円

▲も～っちり食感ピザパン 198円

クロワッサン＝サクサクの常識が崩れる？

「超も～っちりパン」シリーズは、定番パンを“もっちり食感”で楽しめるのが魅力です。今回はサクサク食感のイメージが強いクロワッサンまで“も～っちり”仕様になっていて、どんな食感なのか気になります。

シリーズ累計2000万食を突破した人気商品だけに、新作2品も話題になりそうです。朝食やおやつ選びに、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。