グラビティゲームアライズは7月8日、1980年代から90年代にかけてゲームセンターを熱狂の渦に巻き込んだジャレコのアーケード名作・傑作たちがバラエティパックとなった『JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 1』および『JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 2』を、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けに発売すると発表。

さらに、Nintendo SwitchとPlayStation 5ではパッケージ版も販売予定となっている。発売日や価格は未定なので、続報を楽しみにしよう。

▼ゲーム紹介PVはこちら

Vol.1：https://www.youtube.com/watch?v=CQushfdp0HI

Vol.2：https://www.youtube.com/watch?v=QSVREsAwWuM

■怒涛の全32タイトル収録！ 先行公開された20作品の熱いラインナップ

本コレクションには、前後編あわせて圧巻の計32タイトルを収録。今回はその中から、先行公開された20タイトルのラインアップを紹介しよう。残り12タイトルも順次公開予定なので、続報をお楽しみに。

●JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 1

愛車クラリスカーで世界中の道路を塗り潰す爽快カーアクション『シティコネクション』をはじめ、形態を切り替えて戦う変形メカアクションの先駆者『フォーメーションZ』や、コミカルながら熱い駆け引きが楽しめた爆弾サバイバル『ぶたさん』など、当時のゲームセンターや家庭用ゲーム機移植で一世を風靡した大人気タイトルがここに集結。

★シティコネクション

★フォーメーションZ

★武田信玄

★ザ・ロードオブキング

★ぶたさん

★天聖龍

★サイバトラー

★フィールドコンバット

★P-47: The Freedom Fighter

★ノーティボーイ

●JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 2

独特の浮遊感と慣性を活かした臨場感ある空中戦でファンを魅了した3D風STG『エクセリオン』をはじめ、敵を敵にぶつける爽快なアクションとキュートな世界観で大ヒットした『妖精物語ロッド・ランド』、さらに敵に憑依して肉体を乗っ取る斬新なシステムでコアな人気を集めた『ファンタズム』など、当時のアーケードシーンを沸かせたジャレコ独自の個性が光る傑作タイトルが一挙に楽しめる。

★エクセリオン

★E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

★魔魁伝説

★伊賀忍術伝

★プラスアルファ

★ポップフレーマー

★妖精物語ロッド・ランド

★ソルダム

★アーガス

★ファンタズム

■当時の空気感を再現しつつ、現行機でのプレイに最適化された「新機能」

あの頃の興奮はそのままに、現代のプレイスタイルにあわせてプレイヤーを徹底サポートする充実のオプション機能を満載している。

・日本ではプレイ困難な「海外バージョン」収録

一部タイトルでは海外バージョンを収録。

・マニア心をくすぐる「DIPスイッチ再現」

難易度・残機・エクステンドなど、当時のDIPスイッチ設定を再現。基板にある小さなスイッチをいじるような、あのマニアックな快感が蘇る。「当時のゲーセンと同じ難易度」で己の限界に挑むもよし、逆に「自己流イージー設定」でサクッと楽しむもよし、プレイスタイルは自由自在だ。

・一瞬で脳内タイムスリップ！「没入感をもたらす演出」

ブラウン管の滲みを再現する「CRTフィルタ」に加え、あの「インサートコイン音（100円玉を入れる音）」を搭載。部屋を暗くしてプレイすれば、一瞬にして昭和・平成のゲームセンターへとタイムスリップしたかのような高い没入感をじっくり味わえる。

・快適なプレイ環境の「高速連射＆自由なボタン配置」

秒間10～30連射の選択機能を搭載し、ボタンを押しっぱなしにするだけで最高速の攻撃が可能に。さらにボタン配置（マッピング）も自由に変更できるため、現代のコントローラーで自分が一番操作しやすい最強のカスタム環境を構築できる。

・ストレスゼロの「セーブ＆巻き戻し」機能

プレイ中に数秒前に戻ってやり直せる「巻き戻し機能」を搭載。さらにクイックセーブ&ロード機能を搭載。難しいシーンを何度でもノーリスクで挑戦可能だ。ゲームオーバーのストレスなく、かつてゲームセンターではクリアできなかったという人でもエンディングの感動にたどり着くことができる。

【ゲーム情報】

タイトル：JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 1

JALECO ARCADE COLLECTION Vol. 2

ジャンル：バラエティ

販売：グラビティゲームアライズ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定

プレイ人数：1～2人

※収録タイトルによってプレイ可能な人数が異なります。

CERO：審査予定

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※画面は開発中のものです。

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