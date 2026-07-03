銀だこ、最大1309円お得な「夏の回数券」4日間販売！イオン限定

築地銀だこは、全国のイオンモール・イオンで開催される「イオン 超！ナツ夏祭り」にあわせ、7月17日～20日の4日間限定で「ぜったいお得な夏の回数券（6枚セット）」を販売します。

最大1309円お得！イオン、銀だこ回数券

「イオン 超！ナツ夏祭り」限定で販売する6枚つづりの回数券です。価格は3641円。



各店各日18セット、期間合計72セットの数量限定で、1人1セットまで購入できます。利用すると最大1309円お得になります。

販売期間は7月17日～7月20日で、全国のイオン、イオンモールなどに出店する築地銀だこ対象店舗（一部店舗を除く）で取り扱います。有効期間は8月1日～2027年1月31日です。

回数券購入時には「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプを付与しますが、回数券利用時には付与されません。また、日本国内の築地銀だこ、銀だこハイボール酒場で利用できますが、一部店舗や店舗限定メニュー、コラボ商品などは対象外です。

■ぜったいお得な夏の回数券（6枚セット）

価格：3641円

販売店舗：全国のイオン・イオンモール等に出店している 築地銀だこ対象店舗

有効期間：8月1日～2027年1月31日

スタンプ増量も！これは見逃せない

また、イオン・イオンモールの銀だこ限定ではありますが、お得に利用できて銀だこ好きには注目の内容です。



数量限定での販売となるので、ゲットしたい人は、7月17日～20日の4日間を逃さないようにしましょう。



なお、「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプ増量キャンペーンも実施。通常は回数券1セットの購入で6個付与されるスタンプが、期間中は9個付与されます。

さらに、7月18日は「8のつく日」の対象となるため、スタンプが2倍となり、18個付与されます。



普段から築地銀だこを利用する人にとっては見逃せない内容ですね！

※価格は税込み表記です。