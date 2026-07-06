STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第30回
WQHDゲーミングも快適に狙える！STORMのRTX 5070搭載PCが5万円引きクーポン対象
2026年07月06日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「大決算セール 2026」をチェック
ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。
ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。
在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。
STORM「大決算セール 2026」おすすめの1台
価格：404,800円
クーポンコード：「26KESSAN50000」で5万円引き
【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
STORMの「影界」シリーズに属するゲーミングPCで、CPUにRyzen 7 7800X3D、グラフィックスにGeForce RTX 5070 12GBを搭載。
ゲーム向けCPUとして人気の高いRyzen 7 7800X3Dを採用しているため、FPSやオープンワールド系タイトルなど、処理負荷の高いゲームでも快適なプレイが期待できる。メモリーはDDR5 32GB、ストレージは1TB NVMe SSDと、購入後すぐにしっかり使える構成なのもうれしいところ。
見た目のインパクトも大きな魅力。270度パノラマ強化ガラスのケースに加え、2.8インチ液晶付きの簡易水冷クーラーを備えており、性能だけでなく“デスクに置いたときの満足感”も高め。
850W 80PLUS GOLD電源を搭載しているため、ハイスペック構成を支える安心感も。ゲームを本気で楽しみたい人はもちろん、せっかくなら見た目にもこだわった1台を選びたい人にぴったりのモデル。
今なら、割引クーポンで4万円引き。30万円台後半〜40万円前後で「あとから後悔しにくい1台」を狙っている人ならチェックしておきたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第29回
トピックス6万円引きはデカすぎ！ Ryzen 7 9800X3D搭載のSTORMゲーミングPCが狙い目
-
第28回
トピックスこのスペックで4万円引きは熱い！ STORM「S2-97X897XT」はRX 9070 XT搭載の注目モデル
-
第27回
トピックスRTX 5070搭載ゲーミングPCがいきなり5万円引き！ 性能も見た目もガッツリ派、STORM「EK-97X857」が買い時です
-
第26回
トピックス2万円引きはデカい！ RTX 5060とメモリ32GBでしっかり遊べるゲーミングPC
-
第25回
トピックス6万円引きクーポン来た！ Ryzen 7 9800X3D搭載のSTORM高性能ゲーミングPCがアツい
-
第24回
トピックス30万円切りで白くて強い！ STORMの売れ筋、Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070搭載PC
-
第23回
トピックスゲーム用PCで後悔したくない人へ！ STORM売れ筋1位モデルはCPUもGPUもメモリーも“わかってる構成”
-
第22回
トピックス初めてのゲーミングPCにうれしい全部入り！ StormのRTX 5060×メモリ32GB搭載モデルはMSIディスプレー付き
-
第21回
トピックスメモリ高騰時代に32GB標準でこの価格！ STORMの白いRTX 5060ゲーミングPCは今こそありがたい1台
-
第20回
トピックス30万円切りでRTX 5070＋メモリ32GBはかなりアツい！ STORMの特価モデルはこの1台が本命かも
- この連載の一覧へ