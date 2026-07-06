WQHDゲーミングも快適に狙える！STORMのRTX 5070搭載PCが5万円引きクーポン対象

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ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。

ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。

在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。

EK-78X3D857

価格：404,800円

クーポンコード：「26KESSAN50000」で5万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

STORMの「影界」シリーズに属するゲーミングPCで、CPUにRyzen 7 7800X3D、グラフィックスにGeForce RTX 5070 12GBを搭載。

ゲーム向けCPUとして人気の高いRyzen 7 7800X3Dを採用しているため、FPSやオープンワールド系タイトルなど、処理負荷の高いゲームでも快適なプレイが期待できる。メモリーはDDR5 32GB、ストレージは1TB NVMe SSDと、購入後すぐにしっかり使える構成なのもうれしいところ。

見た目のインパクトも大きな魅力。270度パノラマ強化ガラスのケースに加え、2.8インチ液晶付きの簡易水冷クーラーを備えており、性能だけでなく“デスクに置いたときの満足感”も高め。

850W 80PLUS GOLD電源を搭載しているため、ハイスペック構成を支える安心感も。ゲームを本気で楽しみたい人はもちろん、せっかくなら見た目にもこだわった1台を選びたい人にぴったりのモデル。

今なら、割引クーポンで4万円引き。30万円台後半〜40万円前後で「あとから後悔しにくい1台」を狙っている人ならチェックしておきたい。