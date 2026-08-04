第52回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
「もっといいPCにすればよかった」を避けたい人へ。長く付き合える高性能ゲーミングPC
ゲーミングPCに30万円以上出すなら、性能にはしっかりこだわりたい。とはいえ、せっかく大きな買い物をするなら、ケースのデザインや冷却まわりにも妥協したくないところだ。
そんな「どうせ買うなら全部盛りで！」という人にチェックしてほしいのが、STORMの「GKG-PSK98X3D97XT」。Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT 16GBを組み合わせ、メモリー32GB、1TB SSDまで搭載した高性能モデルだ。
高画質でガッツリ遊びたい人にうれしい強力構成
価格：369,800円
【CPU】Ryzen7 9800X3D
【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
CPUには、ゲーミング性能に強みを持つ「Ryzen 7 9800X3D」を採用。そこに組み合わせるGPUが「Radeon RX 9070 XT」となっている。16GBのビデオメモリーを備え、高画質・高解像度でゲームを楽しみたい人にも頼もしい構成といえる。
DDR5メモリーは32GB、ストレージはPCIe Gen4のNVMe SSD 1TBを搭載。ゲームを複数インストールしつつ、ブラウザーやチャットアプリなどを並行して動かすような使い方にも対応しやすい。
さらに、CPUクーラーには大画面液晶付きの240mm簡易水冷を採用。240mmラジエーターと4基のケースファンで冷却を支える。電源も850W／80PLUS GOLD仕様となっている。
Wi-FiとBluetoothにも対応しているため、設置場所によって有線LANを引きにくい場合でも扱いやすい。細かな部分まで含めて、購入後に「あれも足りない、これも欲しい」となりにくい構成なのがポイントだ。
黒×ゴールドの「幻界GOLD」
見た目でも選びたくなる
そして、このモデルの大きな魅力が「幻界GOLD」シリーズのデザインだ。
ブラックを基調にゴールドを組み合わせ、大画面液晶付き水冷クーラーやマザーボードのヒートシンク、ケース内部にもゴールドのアクセントを採用。背面コネクタ仕様のマザーボードによって、表側からケーブルが見えにくいよう設計されている。
単に高性能なパーツを詰め込むだけではなく、PC内部を見せることまで考えた1台というわけだ。デスク上に置いて、ゲーミング環境の主役にしたくなる。
しかも本製品は即納モデル。カスタマイズには対応しないものの、「構成をあれこれ悩まず、高性能なゲーミングPCをすぐ手に入れたい」という人にはむしろわかりやすい。
Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTという強力な組み合わせに、32GBメモリー、1TB SSD、液晶簡易水冷、そして黒×ゴールドの個性的なデザインまで盛り込んで36万9800円。性能も見た目も妥協したくないなら、「GKG-PSK98X3D97XT」はぜひチェックしておきたい1台だ。
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