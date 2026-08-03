30万円切りだけじゃない！ RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCに周辺機器まで付いてくる

ゲーミングPCを買うなら、周辺機器まで一気に揃えたい

ゲーミングPCを買おうと思ったとき、意外と忘れがちなのが周辺機器だ。PC本体を選んでひと安心と思ったら、「ディスプレーも欲しい」「せっかくだからキーボードも新しくしたい」と、必要なものが次々に増えていく。

そんなタイミングでチェックしておきたいのが、STORMで8月31日まで実施されているプレゼントキャンペーンだ。対象製品を購入すると「MACHENIKE KT68Pro」キーボード、「MACHENIKE L8 MAX NearLink」マウス、「MSI PRO MP275W E2」27型フルHDディスプレーの3種類から、好きな1点を選べる。さらに期間中は全製品が送料無料となっている。

つまり、PCを買うだけで終わらず、その先のゲーム環境づくりまで一歩進められるというわけだ。特に初めてゲーミングPCを買う人なら、この「周辺機器が1つ付いてくる」のありがたさは大きいだろう。

29万4800円でRTX 5060 Ti、メモリも最初から32GB

そんなキャンペーン期間、候補に入れたいのがSTORMの「GKB2-75F56Ti8」だ。価格は29万4800円。CPUにRyzen 5 7500F、GPUにGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載し、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを標準装備する。無線LANとBluetoothにも対応している。

GKB2-75F56Ti8

価格：294,800円

【CPU】Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060Ti 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

ポイントは、30万円を超えずにRTX 5060 Tiと32GBメモリをまとめて手に入れられることだ。GeForce RTX 5060 TiならフルHDでのゲーミングを中心に、タイトルや画質設定によってはWQHDも狙いやすい。

メモリ最初から32GBなので、ゲームだけでなく、ブラウザーやボイスチャットなどを同時に立ち上げる使い方を考えても余裕を持たせやすい。SSDも1TBあるので、購入直後から「メモリーを足そう」「ストレージを増やそう」と考えなくてもいい構成なのがうれしい。

12.3型LCDスクリーンで見た目も盛れる

そして、GKB2-75F56Ti8を推したいもうひとつの理由が見た目だ。本モデルはケース内部にLCDスクリーンを搭載した「幻界2」シリーズの1台。

せっかくゲーミングPCを買うなら、スペック表だけを見て選ぶのではなく、机に置いたときの満足感まで欲しい。そんな人にとって、内部に大型スクリーンを備えたデザインはかなり魅力的だ。性能だけを追いかけるPCとはまた違った、「自分のゲーミング環境を作る楽しさ」がある。

RTX 5060 Ti、32GBメモリ、1TB SSD、そしてLCDスクリーンまで揃って29万4800円。そこに今なら、対象製品購入者向けのキーボード、マウス、27型ディスプレーから1点を選べるキャンペーンも実施されている。

30万円以内でゲーム性能も見た目も欲張りたい。さらに周辺機器までお得に揃えたい。そう思っているなら、GKB2-75F56Ti8は有力な候補になるだろう。