かわいすぎる♡ペンギンドーナツ、クリスピークリームに登場

クリスピー・クリーム・ドーナツは「ペンギン カスタード」と「流氷 ホワイトチョコ リング​」を7月15日から期間限定で販売します。

見た目にも爽やかな2種類のドーナツが登場

暑さが本格化するこれからの季節に登場するのは、見た目にも涼やかな「ペンギン」と「流氷」をモチーフにした夏にぴったりのドーナツです。

「ペンギン カスタード」（378円）は、水族館の人気者「ペンギン」をモチーフにしたドーナツです。ふわふわの生地に北海道産のミルクを使用したコクのあるカスタードクリームをつめて、ペンギンをイメージしたバニラ風味のブルーのコーティングで覆って、キュートなおなかをミルキーなホワイトチョコで表現しているそうです。

仕上げにビターチョコでつぶらな瞳を、カスタード風味コーティングでくちばしを描いています。

「流氷 ホワイトチョコ リング​」（291円）は、太陽の光を受けてきらめく涼し気な「流氷」をイメージしたドーナツです。人気No.1の「オリジナル・グレーズド」をミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ガリッとした食感が楽しいクリアカラーのザラメと、口の中でパチパチと弾けるブルーのキャンディチョコをトッピング。

見た目の涼やかさはもちろん食感も楽しめる商品に仕上げたとのこと。「ペンギン カスタード」と並べると、涼し気な海の風景を思わせてくれるそう。

夏の思い出に！

暑い季節にぴったりな、見た目から"涼"を感じるドーナツが登場します。

"涼"を感じられる爽やかなビジュアルと、思わず笑顔になるかわいらしいデザインで、夏休みやお盆など、家族や友人と過ごすひとときを彩ってくれそうです！

（※文中の価格はすべて税込）