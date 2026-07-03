あらためて本作に登場する歴代主人公たちを紹介！

SNKは7月2日、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows 10／Steam／Epic Gamesストア）で発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV』（以下、KOF XV）について、ゲームバランスの調整を目的としたアップデートを実施したと発表。

▼KOF XV アップデートトレーラー

https://youtu.be/32NOHMDfLrE

■全キャラクターのゲームバランスの調整を実施！

2026年7月2日に草薙 京／K'／アッシュ・クリムゾン／シュンエイといった基本キャラクターに加え、その後追加されたロック・ハワード／テリー・ボガード／マチュア／バイスなども加えた計61体、全キャラクターに関わるバランス調整を実施した。この機会に新たな『KOF XV』を体験してみてはいかがだろうか。

【製品特徴】

KOFの系譜を受け継ぐナンバリングタイトルの15作目。前作『KOF XIV』から6年の時を経て2022年2月に発売されたシリーズ最新作。KOF歴代主人公の四人（草薙 京／K’／アッシュ・クリムゾン／シュンエイ）が初めて集結していることが特徴。

3人1組のチームで戦うシリーズ伝統の「3 on 3チームバトル」を継承しつつ、攻撃を防ぎ反撃を行う新システム「SHATTER STRIKE」や、進化した「MAX Mode」と「MAX Mode（Quick）」を搭載。

また、ボタン連打でさまざまな連続技が繰り出せる「RUSH」やバトルを盛り上げる多彩な必殺技も健在。シリーズ史上、かつてないスピード感と爽快感が楽しめる。

【THE KING OF FIGHTERSシリーズ概要】

1994年発売の『KOF‘94』からスタートした、SNKが開発、販売する対戦格闘ゲームシリーズ。最大の特徴は、格闘ゲーム史上初となる「3on3チームバトル」を採用したこと。従来の1対1での格闘とは異なる戦略性や駆け引きが求められ、逆転劇などドラマ性の高い試合展開が多いことからeスポーツタイトルとしても継続的に採用されている。

『餓狼伝説』『龍虎の拳』『怒』『サイコソルジャー』といった格闘ゲームに限らず、SNK人気タイトルの数々からキャラクターが集結するドリームマッチとしても知られ、総キャラクター数は150体以上となるSNKにとって大規模IPのひとつだ。

プロローグ（1994）

オロチ編（1995-1997）

主人公 草薙 京

先祖代々受け継いできた草薙流古武術の伝承者で炎を自在に操る。自由奔放な自信家で格闘技に関しては天才的な才能の持ち主。

格闘スタイル：草薙流古武術＋我流拳法

誕生日：12月12日

出身地：日本

血液型：B型

好きな食べもの：焼き魚

ネスツ編（1999-2001）

主人公 K’（ケイダッシュ）

秘密結社ネスツの手によって草薙 京の遺伝子を移植された改造人間。炎を操る能力を持つが、右手のグローブでその力を制御している。

格闘スタイル：暴力

誕生日：不明

出身地：不明

血液型：不明

好きな食べもの：ビーフジャーキー

アッシュ編（2003-2010）

主人公 アッシュ・クリムゾン

「遥けし彼の地より出づる者たち」のリーダー斎祀の直系子孫にあたる少年。緑の炎を操り、人を食った言動で相手を翻弄する。

格闘スタイル：我流（特殊な炎を使う）

誕生日：2月14日

出身地：フランス育ち？

血液型：O型

好きな食べもの：ザッハトルテ

新章（2016-）

主人公 シュンエイ

幻影を操る少年。幼い頃、親に捨てられてタン・フー・ルーの弟子として育てられる。八極聖拳の修行により秘めた力の制御が可能に。

格闘スタイル：八極幻影拳

誕生日：10月10日

出身地：中国

血液型：O型

好きな食べもの：甘いもの

■すべてのDLCキャラクターがセットになったUltimate Edition発売中！

『KOF XV Ultimate Edition』（ダウンロード版）では、ゲーム本編の41体を加えた、全61キャラクターを楽しめる。この機会に新たな『KOF XV』を体験してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV（ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン）

ジャンル：対戦格闘

発売日：発売中（2022年2月17日）

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows 10／Steam／Epic Gamesストア）

価格：

・THE KING OF FIGHTERS XV：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

・THE KING OF FIGHTERS XV Ultimate Edition：7920円（ダウンロード版）

※Ultimate Editionはゲーム本編+Team Pass 1+Team Pass 2+Fighter Pass+DLC Character "マチュア"+"バイス"+ DLCコスチューム "餓狼MotWテリー"+DLCコスチューム "CLASSIC LEONA"を付属。

プレイ人数：オフライン1～2名／オンライン2～8名

CERO：C（15歳以上対象）

【DLC情報】

タイトル：KOF XV Team Pass 1

配信日：配信中

内容：KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム" +"サウスタウンチーム" （DLCキャラクター×6体）

価格：1870円

タイトル：KOF XV Team Pass 2

配信日：配信中

内容：KOF XV DLC Characters “裏オロチチーム” +“サムライチーム” （DLCキャラクター×6体）

価格：1870円

タイトル：KOF XV Fighter Pass

配信日：配信中

内容：KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"四条雛子" （DLCキャラクター×6体）

価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム"

配信日：配信中

内容：DLCキャラクター3体（1チーム）

価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters "サウスタウンチーム"

配信日：配信中

内容：DLCキャラクター3体（1チーム）

価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

配信日：配信中

内容：DLCキャラクター3体（1チーム）

価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters "サムライチーム"

配信日：配信中

内容：DLCキャラクター3体（1チーム）

価格：1870円

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