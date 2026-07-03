ウワサのゲーミングモニター、TITAN ARMY「KG257H PLUS」がめっちゃ良いんだが。愛称・なめらか君と名付けよう。

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、編集部員イチオシのゲーミングモニター「KG257H PLUS」をご紹介します。

高リフレッシュレートでなめらか〜。

TITAN ARMY「KG257H PLUS」

「KG257H PLUS」は、高リフレッシュレートとFast IPSパネルを採用した、コストパフォーマンス抜群のゲーミングモニターです。

標準でも280Hzの滑らかな映像表示により、一瞬の判断が勝敗を左右するFPSやバトルロイヤルゲームでも、快適なプレイを実現。ゲーム性能を重視しつつ、手頃な価格で環境をアップグレードしたい人にぴったりの1台です！

ポイント①：最大300Hzの超なめらか表示！敵の動きをしっかり捉えられる

標準280Hz、オーバークロックモードで最大300Hzの高リフレッシュレートと高速応答のFast IPSパネルを採用。この仕様、激しく視点を動かすシーンにピッタリです！

特にFPSやレースゲームでは、相手の動きや照準の追従性が向上し、「見えた瞬間に撃てる」ような快適さを体感できるのが魅力。普段60Hz環境で遊んでいる人なら、その違いはすぐに実感できるはずです！

ポイント②：Fast IPSだからゲームも映像もキレイ！ 普段使いでも大活躍

高速表示だけでなく、発色や視野角にも優れたFast IPSパネルを採用しています。ゲームだけでなく、動画視聴や写真鑑賞、普段のPC作業まで、鮮やかな映像で楽しるのもいいですよね。

「速さ」と「画質」のバランスが良いので、ゲーム専用にならず、毎日使うメインモニターとして使っても、満足度の高いモデルだと感じます。

ポイント③：シンプルだからこそ、使いやすい

Adaptive Syncによる映像のズレを抑える機能や、高リフレッシュレートなど、ゲーマーが欲しい機能をしっかり搭載。余計な機能は詰め込まず、「ゲームを快適にプレイする」という目的に特化している設計も魅力です。

競技性の高いタイトルをプレイする人はもちろん、「まずは快適なゲーミングモニターを使ってみたい」という人にも、その性能を十分に体感できるモデルなんです。

7月4日（土）は秋葉原に！

TITAN ARMY「KG257H PLUS」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント