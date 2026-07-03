ハイタニさん、素晴らしいアケコンをありがとう。ゲーマーの高みを目指すなら、REJECT「Arcade Controller for PC」だ！

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、アーケードコントローラー「Arcade Controller for PC」をご紹介します。

信頼の本格アケコン

REJECT「Arcade Controller for PC」

REJECT「Arcade Controller for PC」は、プロゲーマー・ハイタニ氏が監修し、競技シーンでの使いやすさを追求したアケコンなんです！

信頼のパーツに便利な収納まで、作り手の熱い本気を感じる工夫がギッシリ詰まっているんですよ。

ポイント①：安心して使える王道の操作感

精度に定評のある三和電子製のレバーとボタンを使っているから、操作感はバッチリ！ 多くのゲームセンターに近い感覚で遊べるから、初めてでも違和感なく馴染めるし、長く愛用できるんです。

ポイント②：大会でも慌てない実用設計

背面にある収納スペースに、ケーブルなどをすっきりまとめられるのが本当に便利！

オフライン大会へ参加する人には涙が出るほどうれしいポイントですよね。ケーブルって、無くしがちですから……。

ポイント③：プロのこだわりが詰まった完成度

実戦経験をもとに細部まで調整されており、「競技で使う道具」としての信頼感が違います！

本気で腕を磨きたい人ほど、その使いやすさを実感できるはずですよ。大会を目指している方、これから目指す方、そしてプロとして活躍している方まで、一度は手に取って、その完成度を確かめてほしいです！

7月4日（土）は秋葉原に！

REJECT「Arcade Controller for PC」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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