ASRock、レビュー投稿でオリジナルグッズがもらえる「2026 Summerレビューキャンペーン」開始

ASRockは、2026年夏のレビューキャンペーン「ASRock 2026 Summerレビューキャンペーン」を、7月3日から8月23日まで実施する。対象はASRock製品の購入者で、購入対象期間は5月22日から8月16日までとなる。応募は対象製品のレビューを購入サイトまたはレビューサイトへ100文字以上で投稿し、応募フォームに必要事項を入力する形式だ。先着100名にはASRockオリジナルガジェットポーチが進呈され、対象ブランドによっては追加特典も用意されるという。

対象製品は幅広く、マザーボードではIntel Z890シリーズ、Intel B860シリーズ、Intel H810シリーズ、AMD X870シリーズ、AMD B850シリーズ、B650 Rock WiFi 7、B650M Pro-A Gen5、B550 Rock WiFiが含まれる。さらに、グラフィックスカードのR9700 CT 32G、Radeon RX 9000シリーズ、intel Arcシリーズ、電源ユニットのChallengerおよびProシリーズ650Wモデルを除く全製品、ベアボーンキットのDeskMiniシリーズとDeskMeetシリーズ、水冷CPUクーラー全製品、ゲーミングモニター全製品も対象となる。

今回のキャンペーンで注目したいのは、単なる購入特典ではなく、実際に使ったうえでのレビューが条件になっている点だ。100文字以上の感想を、購入サイトまたはレビューサイトに投稿する必要があり、個人ブログやSNSへの投稿は対象外となる。製品の使い勝手、性能、組み立てやすさ、冷却性、映像表示の印象などを具体的にまとめると応募条件を満たしやすいだろう。

賞品は先着100名にASRockオリジナルガジェットポーチが用意されるほか、Taichi、Phantom Gaming、Steel Legend、LiveMixerブランド製品の応募者にはUSBポート付きマルチ変換アダプタが追加で配布される。