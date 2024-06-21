ASRock、Intel Z890/B860マザーボード購入でゲーム1本がもらえるキャンペーン開始

ASRockは、Intel Z890 / B860シリーズマザーボードを対象にしたゲームバンドルキャンペーンを7月1日から12月31日まで実施中だ。対象製品を購入し、キャンペーンページのフォームから応募すると、ゲーム引換えに必要なマスターキーが発行されるという。

今回の特典では、シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII、ダイイングライト：ザ・ビースト、HITMAN 3の3タイトルから1本を選択できる。ASRockのIntel Z890 / B860シリーズは、次世代CPU向けの高性能マザーボードとして注目される製品群であり、ゲーミングPCの構築やアップグレードを考えるユーザーにとって、購入時の付加価値が大きいキャンペーンという。

応募後に届くマスターキーは、Intelの専用サイトでゲーム引換えに使用する仕組みだ。引換え期間は2027年1月31日までとなり、対象期間内であっても予定数に達し次第終了する場合がある点には注意が必要だ。応募は一人につき1回までで、購入後は速やかにキャンペーンページを確認することが重要だ。

対象製品の価格はモデルや販売店によって異なるため、購入前に各販売ページで確認する必要がある。詳細な応募条件や対象製品一覧は、ASRockのキャンペーンページで案内されている。ゲーム付きで最新マザーボードを選びたいユーザーにとって、実用性と娯楽性を兼ね備えた企画だ。