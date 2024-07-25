ASRock、80 PLUS Platinum認証のSFX電源「Phantom Gaming SFX」発売　1000W/850Wをラインアップ

ASRockは、Phantom Gaming SFXシリーズの電源ユニットとして、1000Wモデル「PG-1000PSF」と850Wモデル「PG-850PSF」の国内販売を7月3日より順次開始する。価格はPG-1000PSFが42,980円、PG-850PSFが38,980円で、いずれも保証期間は10年間だ。

両モデルは、80 PLUS Platinum認証とCybenetics Platinum認証を取得し、静音性の指標となるCybenetics LAMBDA認証もPG-1000PSFがA、PG-850PSFがA++となる。最新のATX12V v3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応し、現行の高性能PCはもちろん、将来のグラフィックスカード搭載環境にも備えやすい設計だ。

電源ユニットのサイズはおよそ幅125×奥行100×高さ63.5mmで、SFXフォームファクターらしい省スペース性を確保する。92mm FDBファンとiCOOLインテリジェント温度制御、ゼロ回転ファンモードを備え、負荷が低い場面では静かに動作し、高負荷時には効率的に冷却する構成だ。さらに100％日本製コンデンサー、5V BOOST機能、OCPやOVP、OTPなどの保護回路を搭載し、長時間の使用でも安定した電力供給を狙う。

接続面では、デュアルカラーコネクターを採用したネイティブ12V-2x6ケーブルを装備し、GPU側コネクターの温度を監視する内蔵NTCセンサーも搭載する。最大235％のトータルパワーエクスカーションに対応するため、瞬間的な電力変動にも追従しやすい点が特徴だ。