ASRock、Radeon RX 9050搭載「RX9050 CL 8G」を発売　0dB静音冷却対応GPUが登場

シー・エフ・デー販売は、ASRockブランドの新製品として、Radeon RX 9050搭載のデュアルファングラフィックボード「RX9050 CL 8G」を7月31日11時から発売する。価格は54,800円前後の見込み。

RX9050 CL 8Gは、ゲーム用途を意識した冷却設計が特徴のグラフィックボードだ。大口径デュアルファンに加え、ストライプ構造のファンブレードと研磨面を組み合わせることでエアフローを高め、発熱を抑えながら安定した動作を狙う構成となる。

さらに、温度に応じてファンを回転・停止させる0dBサイレントクーリングを搭載し、低負荷時の静音性も確保する。メタルバックプレートにはスリットを設け、基板保護と剛性向上に加えて排熱効率の強化も図っている。筐体を彩るマルチカラーLEDインジケーターは、オン・オフ切替に対応し、見た目の演出を好みに合わせやすい仕様だ。

主な仕様は、Boost Clockが2600MHz、メモリは8GB GDDR6、メモリ速度は18Gbps、メモリビット幅は128bitとなる。映像出力はDisplayPort 2.1a x2とHDMI 2.1b x1を備え、保証期間は2年だ。