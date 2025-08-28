ASRock、ローカルAI構築を数分で実現する「Claw Quickset」を無料提供
ASRockは7月1日、Windows向けデスクトップユーティリティ「ASRock Claw Quickset」の提供開始を発表した。価格は無償で、ASRock公式Webサイトからダウンロードできる。対象はASRock製マザーボードまたはグラフィックスカードを搭載したWindowsシステムで、ローカルAI環境の導入を手軽に始めたいユーザー向けのソフトウェアだ。
Claw Quicksetは、COMPUTEX 2026で初公開されたOpenClawの導入支援ユーティリティで、AIモデルや関連ソフトウェアのインストール、各種設定を自動化する仕組みを備える。従来は複数のソフトの導入や細かな設定が必要だったローカルAI構築を、ガイド付きの手順で大幅に簡略化し、数分で利用を開始できるようにするという。
特徴は、ローカル環境を基本にしながら、必要に応じてクラウドAIサービスを後から追加できる柔軟性にある。初期設定ではファイルアクセスをワークスペース内に限定し、システムレベルの機能もユーザーが有効化しない限り使えない設計だ。さらに、高度な権限を要する操作では確認ダイアログで承認を求めるため、安全性と運用のしやすさを両立する。学習用途、コンテンツ制作、ソフトウェア開発、日常業務の効率化まで、幅広い用途を見込むという。
対応機種では、利用可能なコンピューティングリソースを自動検出し、システム構成に応じてAI環境を最適化する。オープンソースAIモデルも豊富なラインアップから選択でき、複雑なセットアップを行わずに複数のモデルやユースケースを試せる点も強みだ。ASRock公式Webサイトでは、最新ソフトウェアパッケージ、ユーザーマニュアル、インストールガイド、対応AIモデルの情報を公開しており、購入後の導入から活用までを支援する体制を整える。
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