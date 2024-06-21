AMD Radeon RX 9050搭載！ ASRock「Challenger 8GB」発表、RDNA 4採用の新GPU
ASRockは、最新GPU「AMD Radeon RX 9050」を搭載したグラフィックスカード「ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GB」を発表した。本製品はAMD RDNA 4アーキテクチャを採用し、第3世代レイトレーシング技術やAMD HYPR-RX、AMD FSRなどの最新機能に対応する設計だ。発売日は7月31日で、価格は54,800円。
ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GBは、最大2,600MHzのブーストクロックに対応し、最大8GBのGDDR6メモリを搭載する。映像出力はDisplayPort 2.1a、接続規格はPCI Express 5.0に対応し、最新世代のPC環境を見据えた仕様だ。
冷却面では、新設計のデュアルファンクーラーに独自のStriped Axial FanとUltra-fit Heatpipeを採用し、効率的に発熱を抑える構成。さらに、LEDインジケーター、メタルバックプレート、Super Alloy Graphics Cardコンポーネントを備え、剛性と安定性も高めている。ゲーム用途はもちろん、システムインテグレーターやメインストリームユーザーに向く実用性の高いモデルだという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります