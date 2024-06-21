AMD Radeon RX 9050搭載！ ASRock「Challenger 8GB」発表、RDNA 4採用の新GPU

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは、最新GPU「AMD Radeon RX 9050」を搭載したグラフィックスカード「ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GB」を発表した。本製品はAMD RDNA 4アーキテクチャを採用し、第3世代レイトレーシング技術やAMD HYPR-RX、AMD FSRなどの最新機能に対応する設計だ。発売日は7月31日で、価格は54,800円。

　ASRock AMD Radeon RX 9050 Challenger 8GBは、最大2,600MHzのブーストクロックに対応し、最大8GBのGDDR6メモリを搭載する。映像出力はDisplayPort 2.1a、接続規格はPCI Express 5.0に対応し、最新世代のPC環境を見据えた仕様だ。

　冷却面では、新設計のデュアルファンクーラーに独自のStriped Axial FanとUltra-fit Heatpipeを採用し、効率的に発熱を抑える構成。さらに、LEDインジケーター、メタルバックプレート、Super Alloy Graphics Cardコンポーネントを備え、剛性と安定性も高めている。ゲーム用途はもちろん、システムインテグレーターやメインストリームユーザーに向く実用性の高いモデルだという。

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