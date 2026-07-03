装着した瞬間に、巨大スクリーンの映画館状態。VITURE「VITURE Beast XRグラス」でゲームすると、すごく楽しい！

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員も愛用するXRグラス「VITURE Beast XRグラス」をご紹介します！

本体は小さい、しかし画面はでかい

VITURE「VITURE Beast XRグラス」

VITURE Beast XRグラスは、グラスをかけるだけで、目の前に巨大なスクリーンが現れる衝撃が楽しめるXRグラス！

ARではなく「XR」なのは、オーディオ性能もすごいからです！ これがあれば、自宅でも外出先でも、自分のいる空間をエンタメ空間に変えられます。

ポイント①：巨大スクリーンでのゲームは、こんなに楽しい

デバイスとしてはメガネ型で小さいですが、表示されるスクリーンは、なんと最大で174インチ相当！

一般的なモニターでは味わえないスケール感で、お気に入りのゲームや映画に、どっぷりと引き込まれます。この体験、グラス型のディスプレー未経験なら、ホントに驚くはず。

ポイント②：画面を好きな位置に固定できる

VITURE Beast XRグラスは、「VisionPair」という機能に対応しています。

これ、製品単体で、画面を3次元上の好みの位置に固定できるという機能です。パソコンのモニターから外れた場所に固定したり、正面に動かしたりといった設定が本体だけでできるのは、非常に便利ですよ！

ポイント③：音まで包み込まれるような臨場感

そして、HARMAN監修の空間オーディオ技術も、この製品の大きな魅力！ 単体で、映像だけでなく、立体的な音まで楽しめるって、すごくいいですよ。普通なら、ディスプレーはディスプレー、ヘッドホンはヘッドホンで、別々に用意しなければいけませんから。

さっと、メガネのようにかけて、画面も音も瞬時に楽しめる。この手軽さ、編集部に愛用者が多いのにも納得です。

7月4日（土）は秋葉原に！

VITURE「VITURE Beast XRグラス」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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