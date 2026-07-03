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7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第53回

装着した瞬間に、巨大スクリーンの映画館状態。VITURE「VITURE Beast XRグラス」でゲームすると、すごく楽しい！

2026年07月03日 14時00分更新

文● ASCII

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　ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

　そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

　この記事では、その中から編集部員も愛用するXRグラス「VITURE Beast XRグラス」をご紹介します！

本体は小さい、しかし画面はでかい
VITURE「VITURE Beast XRグラス」

　VITURE Beast XRグラスは、グラスをかけるだけで、目の前に巨大なスクリーンが現れる衝撃が楽しめるXRグラス！

　ARではなく「XR」なのは、オーディオ性能もすごいからです！　これがあれば、自宅でも外出先でも、自分のいる空間をエンタメ空間に変えられます。

ポイント①：巨大スクリーンでのゲームは、こんなに楽しい

　デバイスとしてはメガネ型で小さいですが、表示されるスクリーンは、なんと最大で174インチ相当！

　一般的なモニターでは味わえないスケール感で、お気に入りのゲームや映画に、どっぷりと引き込まれます。この体験、グラス型のディスプレー未経験なら、ホントに驚くはず。

ポイント②：画面を好きな位置に固定できる

　VITURE Beast XRグラスは、「VisionPair」という機能に対応しています。

　これ、製品単体で、画面を3次元上の好みの位置に固定できるという機能です。パソコンのモニターから外れた場所に固定したり、正面に動かしたりといった設定が本体だけでできるのは、非常に便利ですよ！

ポイント③：音まで包み込まれるような臨場感

　そして、HARMAN監修の空間オーディオ技術も、この製品の大きな魅力！　単体で、映像だけでなく、立体的な音まで楽しめるって、すごくいいですよ。普通なら、ディスプレーはディスプレー、ヘッドホンはヘッドホンで、別々に用意しなければいけませんから。

　さっと、メガネのようにかけて、画面も音も瞬時に楽しめる。この手軽さ、編集部に愛用者が多いのにも納得です。

7月4日（土）は秋葉原に！
VITURE「VITURE Beast XRグラス」の実物を触りに来てください

　ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

　だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

　この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

　編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

　7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」公式ガイド

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
 

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

　今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

　知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

　さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

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「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

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