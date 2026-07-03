ゲーマーに嬉しい8kHz対応、ずっしり1.8kgの重量級ゲーミングキーボード！ ULTRA PLUS「UP-MKGA75MTLC-RT」

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボードULTRA PLUS「UP-MKGA75MTLC-RT」をご紹介します。

防水防塵。そしてとても静か。

ULTRA PLUS「UP-MKGA75MTLC-RT」

ULTRA PLUS「UP-MKGA75MTLC-RT」は、最新の磁気スイッチにズッシリとしたアルミボディを組み合わせたキーボード。

いま、ゲーマーが求めている機能を詰め込んだ、大満足の一台です。価格以上の高級感と性能に、きっと驚くはずですよ！

ポイント①：入力の気持ちよさがクセになる

キーの押し込み・離しにリアルタイムで追従してくれる、オリジナルの磁気スイッチを採用。操作に違和感がなく、テンポ良くゲームを楽しめるこの感じが、思い通りの操作につながるんです！

ポイント②：机に置いた瞬間から伝わる、ズッシリとした高級感

約1.8kgのアルミ筐体は安定感バツグン！ 激しく叩いてもビクともしないくらいのズッシリ感です！

使用感でも、重いゲーミングキーボードにはメリットがありますが、このしっかりした質感は、所有する満足感もとても強く感じられます。

ポイント③：スペック的にも不満なし！

ポーリングレート8000Hz、キーの同時入力時に両方の入力を受け付ける「SOCD」対応、そしてホットスワップ対応。いま、ゲーミングキーボードにほしい機能が全部詰まっているような、勘所を押さえたスペックです。

実際、この現代的なゲーミングキーボードに慣れちゃうと、「もうこのスペックしか使いたいくないな」と思わされてしまいます。 （編集部の人たちも、だいたいそうなってます）

機能性はもちろん一級ですが、それ以上に「カッコいいものを持ってる！」っていう所有欲も満たしてくれます。

7月4日（土）は秋葉原に！

ULTRA PLUS「UP-MKGA75MTLC-RT」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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