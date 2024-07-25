ASRockの新型B550マザーボード「B550 Rock WiFi」登場 Ryzen 5000シリーズ対応
ASRockはRockシリーズの新製品として、AMD B550チップセットを搭載したATXマザーボード「B550 Rock WiFi」の国内販売を発表した。国内正規代理店を通じて6月26日より順次販売開始となり、価格は16,980円だ。
B550 Rock WiFiは、AMD AM4ソケットに対応し、Ryzen 3000シリーズ、3000Gシリーズ、4000Gシリーズ、5000シリーズ、5000GシリーズのCPUを利用できる設計だ。メモリはDDR4 DIMMを4基搭載し、最大4733+（OC）まで対応するほか、8+2電源フェーズ設計とアルミヒートシンクにより、CPUへ安定した電力を供給する構成だ。
拡張性も充実しており、PCIe 4.0 x16スロットを備えるほか、Hyper M.2を含む計3基のM.2スロットと4基のSATA3ポートを搭載するという。ネットワーク面ではWi-Fi 6EとBluetooth、Realtek 2.5G LANに対応し、映像出力はHDMIを1基備える。オーディオはRealtek ALC897 7.1チャンネルHDオーディオコーデックを採用する。
組み立てやすさにも配慮され、プリインストールI/Oシールド、M.2クイックリリースラッチ、ポストステータスチェッカーを備えるDIYフレンドリー設計だ。さらにフロントUSB Type-Cヘッダーを搭載し、最新のPCケースとの組み合わせにも対応する。製品は保証期間2年間で、ASRock安心サポート＋として6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証も付属するという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります