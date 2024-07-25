ASRockの新型B550マザーボード「B550 Rock WiFi」登場　Ryzen 5000シリーズ対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockはRockシリーズの新製品として、AMD B550チップセットを搭載したATXマザーボード「B550 Rock WiFi」の国内販売を発表した。国内正規代理店を通じて6月26日より順次販売開始となり、価格は16,980円だ。

　B550 Rock WiFiは、AMD AM4ソケットに対応し、Ryzen 3000シリーズ、3000Gシリーズ、4000Gシリーズ、5000シリーズ、5000GシリーズのCPUを利用できる設計だ。メモリはDDR4 DIMMを4基搭載し、最大4733+（OC）まで対応するほか、8+2電源フェーズ設計とアルミヒートシンクにより、CPUへ安定した電力を供給する構成だ。

　拡張性も充実しており、PCIe 4.0 x16スロットを備えるほか、Hyper M.2を含む計3基のM.2スロットと4基のSATA3ポートを搭載するという。ネットワーク面ではWi-Fi 6EとBluetooth、Realtek 2.5G LANに対応し、映像出力はHDMIを1基備える。オーディオはRealtek ALC897 7.1チャンネルHDオーディオコーデックを採用する。

　組み立てやすさにも配慮され、プリインストールI/Oシールド、M.2クイックリリースラッチ、ポストステータスチェッカーを備えるDIYフレンドリー設計だ。さらにフロントUSB Type-Cヘッダーを搭載し、最新のPCケースとの組み合わせにも対応する。製品は保証期間2年間で、ASRock安心サポート＋として6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証も付属するという。

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