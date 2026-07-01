『タクティクスオウガ リボーン デジタルプレミアムエディション』が70％オフ！
「FF」シリーズの人気作が割引率アップ！「スクエニ SUMMER SALE Part 1」を開催中
スクウェア・エニックスは7月1日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで「スクエニ SUMMER SALE Part 1」を開催。セール期間は、2026年7月15日23時59分ごろまで。
※Steam Storeは2026年7月10日2時ごろまで。
本セールでは、『FINAL FANTASY IX』や「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」をはじめとする「ファイナルファンタジー」シリーズに加え、『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』や『FANTASIAN Neo Dimension』なども割引率がアップ。そのほか、ダウンロード版の準新作や旧作が、お手頃な価格で楽しめる。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/rgFjU
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！
PS5／Steam
60％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 5版です。
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！
PS5／Switch 2
MAX64％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』 割引率アップ！
PS5／PS4／Switch／Steam
65％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch版です。
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
●『FINAL FANTASY IX』 割引率アップ！
PS4／Switch／Steam
70％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 4／Nintendo Switch版です。
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』 割引率アップ！
PS4／Switch／Steam
70％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 4／Nintendo Switch版です。
© SQUARE ENIX
●『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ』
PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam
30％オフ
© SQUARE ENIX
●『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』 割引率アップ！
PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam
35％オフ
© SQUARE ENIX
●『FANTASIAN Neo Dimension』 割引率アップ！
PS5／PS4／Switch／Steam
MAX60％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch版です。
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
●『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！
PS5／PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『タクティクスオウガ リボーン デジタルプレミアムエディション』 割引率アップ！
PS5／PS4／Steam
70％オフ
※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4版です。
© SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
PS4／Steam
60％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』
PS4／Steam
60％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS III』
PS5
60％オフ
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
Steam
60％オフ
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
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