スクウェア・エニックスは7月1日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで「スクエニ SUMMER SALE Part 1」を開催。セール期間は、2026年7月15日23時59分ごろまで。

※Steam Storeは2026年7月10日2時ごろまで。

本セールでは、『FINAL FANTASY IX』や「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」をはじめとする「ファイナルファンタジー」シリーズに加え、『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』や『FANTASIAN Neo Dimension』なども割引率がアップ。そのほか、ダウンロード版の準新作や旧作が、お手頃な価格で楽しめる。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/rgFjU

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

●『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！

PS5／Steam

60％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 5版です。

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！

PS5／Switch 2

MAX64％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』 割引率アップ！

PS5／PS4／Switch／Steam

65％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch版です。

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

●『FINAL FANTASY IX』 割引率アップ！

PS4／Switch／Steam

70％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 4／Nintendo Switch版です。

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』 割引率アップ！

PS4／Switch／Steam

70％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 4／Nintendo Switch版です。

© SQUARE ENIX

●『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ』

PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam

30％オフ

© SQUARE ENIX

●『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』 割引率アップ！

PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam

35％オフ

© SQUARE ENIX

●『FANTASIAN Neo Dimension』 割引率アップ！

PS5／PS4／Switch／Steam

MAX60％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch版です。

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

●『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』 割引率アップ！

PS5／PS4

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『タクティクスオウガ リボーン デジタルプレミアムエディション』 割引率アップ！

PS5／PS4／Steam

70％オフ

※割引率アップ対象はPlayStation 5／PlayStation 4版です。

© SQUARE ENIX

60％オフ

●『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』PS4／Steam

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

●『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PS4／Steam

60％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

●『KINGDOM HEARTS III』

PS5

60％オフ

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

Steam

60％オフ

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX