7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第25回
ズッシリ安定感、滑らか打鍵感。ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」の魅力に惚れた！
2026年07月01日 20時00分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部イチオシのゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75（日本語配列）」をご紹介します！
Fnatic監修のこだわり仕様
INZONE「INZONE KBD-H75（日本語配列）」
INZONE「INZONE KBD-H75（日本語配列）」は、キーの反応する深さから打鍵感まで、とことん「自分仕様」に追い込めるこだわり仕様のゲーミングキーボード。
「自分だけの最強設定」を見つけたいこだわり派の人に、ぜひ一度は試していただきたいモデルです。
ポイント①：入力の感覚を細かく自分仕様にできる
磁気スイッチ＋ガスケットマウントを採用し、当然「どのくらい押し込んだら反応するか」を自在に調整できるから、自分のクセにぴったり合わせた使い方ができます。
「そんな機能、使うかな？」と思うかもしれませんが、使ってみると、わかります。使い込むほど手に馴染んで、手放せない存在になっていく感じ。しかも違和感がない日本語配列なのもうれしいですね。
ポイント②：しっくりとした、心地よい打鍵感
アルミ筐体のズッシリ感と、なめらかな打ち心地は、高級感バツグン。強くキーを打ち込んでもずれにくいので、FPSには打って付け。
キーを押すたびに心地よいフィードバックがあって、普段のタイピングまで楽しくなります。
ポイント③：コンパクトなのに操作しやすい
Fnatic監修の75％レイアウトは、無駄がないのに使いやすい！ ポーリングレートはしっかり8000Hz対応で、「小ぶりで、キビキビ使える感じ」は、使うと手放せなくなる魅力です。
7月4日（土）は秋葉原に！
INZONE KBD-H75（日本語配列）の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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