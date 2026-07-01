セガは7月1日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 7月オススメセール」を開催。セール期間は、2026年7月15日まで。

今回のセールでは、セガから、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたRPG『龍が如く８』デラックス・エディションが70％オフに。

また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50％オフでラインアップ。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』が初の60％オフ、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』モナークエディションのNintendo Switch版が50％オフで登場している。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが揃っているので、詳しくはダウンロード版セール特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26julysale&utm_term=jp

＜セールタイトルピックアップ＞

■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション

セール価格： 3234円（70％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』

セール価格： 2200円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、7月14日までとなります。

©SEGA

■PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格： 3951円（60％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

■Switch『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション

セール価格： 6589円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、7月14日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.