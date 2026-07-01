『メタファー：リファンタジオ』が初の60％オフ！
『龍が如く８』デラックス・エディションがお買い得！「セガ 7月オススメセール」が開催中
セガは7月1日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 7月オススメセール」を開催。セール期間は、2026年7月15日まで。
今回のセールでは、セガから、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたRPG『龍が如く８』デラックス・エディションが70％オフに。
また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50％オフでラインアップ。
※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。
アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』が初の60％オフ、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』モナークエディションのNintendo Switch版が50％オフで登場している。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが揃っているので、詳しくはダウンロード版セール特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26julysale&utm_term=jp
＜セールタイトルピックアップ＞
■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション
セール価格：3234円（70％オフ）
©SEGA
■PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』
セール価格：2200円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、7月14日までとなります。
©SEGA
■PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』
セール価格：3951円（60％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
■Switch『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション
セール価格：6589円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、7月14日までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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