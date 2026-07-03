さすがJBL！ 「JBL Quantum 650 WIRELESS」でゲームを遊んだら、めちゃ快適だった！

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員も愛用するヘッドセット「JBL Quantum 650 WIRELESS」をご紹介します！

さすがJBLだな！ JBL Quantum 650 WIRELESSのすごさを実感

JBL Quantum 650 WIRELESSって、カラーリングが面白くて、いかにも「ゲーミング」っぽい見た目をしているのですが、使ってみると、ゲーミング向けに設計された「かなりちゃんとしたオーディオ機器」なんですよね。

いや、ゲーミングっぽい製品は、オーディオ機器としてちゃんとしていないってことではないんですよ。Quantum 650 WIRELESSは、音の中に「位置」が見え、「気配」が聞こえるような、オーディオ機器としてのちゃんとした「定位感」を持っていて、それが、ゲームプレイの中で、すごく良い仕事をしてくれるんです。

ポイント①：大型ドライバーで、音が立体的〜！

まず大きな特徴となるのが、50mmのダイナミックドライバー。このドライバーと立体音響技術「JBL Quantum Spatial Sound」によって、ゲーム内の音を大迫力で、立体的に再現してくれるんです。

はじめて聴いた時は、「うおっ！ すごい！」って、思わず声を上げてしまいました。

ポイント②：無線でも、有線でもイケる！

2.4GHzの低遅延ワイヤレス接続と、Bluetooth 5.3接続のデュアル接続に対応。両方に対応って、うれしいですよね。しかも、付属のUSBケーブルを使うと、優先接続もできるんですよ！ 接続先のコンソールやガジェットに合わせて柔軟に切り替えられるので、時には手元のポータブルゲーム機、時にはPC、そして時にはテレビにと、フレキシブルに楽しめて、便利です！

ポイント③：長持ちっ！ 45時間連続再生

搭載バッテリーは、なんと約45時間の連続再生に対応！ 長時間のゲームや配信でも、充電を気にせず使用できます。布製のイヤーパッドや、軽量なメッシュハンモックヘッドバンドによって、装着感もとても良好。ゲーミングヘッドホンは長い時間使うことも多いですが、JBL Quantum Spatial Soundなら快適です！

7月4日（土）は秋葉原に！

JBL Quantum Spatial Soundの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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