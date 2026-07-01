7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第17回
これが定番の強さか……。「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」の完成度が、ガチ。
2026年07月01日 09時30分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているゲームパッド「ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC」をご紹介します！
格ゲーするなら、ファイティングコマンダー OCTA for Windows PCでしょ！
ファイティングコマンダー OCTA for Windows PCは、長年、格ゲー界の定番として君臨し続けるいわゆる「ファイコン」の最新モデル。
ひと言で表すなら、従来モデルから続く伝統と、攻めの進化が最高の形で融合しているモデルです。使い慣れたグリップ感や安心感はそのままに、中身は最新の競技用スペックへとアップデート。死角のない完成度です。
ポイント①：格ゲーするなら、この6ボタンレイアウトでしょ！
このモデルの6ボタンレイアウトは、「格ゲーするなら、やっぱこれでしょ！」と言いたくなる、合理的な配置。
一見すると、それほど変わったところがないように見えますが、実際に触ってみると、なんとも言えないしっくり感。長年、定番として愛されるだけあるわ〜と、深く実感できます。毎日のゲームが、もっと楽しくなりますよ！
ポイント②：こだわって、調整するという喜び
方向キー、上下左右キー、斜め方向の入力感度は、専用ソフトで細かく調整することができます。
「実際、そこまでやらなくてもいいんじゃない？」って思いませんか。ところが、使っていると「もう少し、シビアに反応して欲しいな」とか、反対に、「少し反応が良すぎるな」とか、出てくるものなんです。自分の操作スタイルに合わせて、感度をセッティングできるのって、プレイを追求するなら、すごくいい機能ですよ！
ポイント③：つなげば使える便利さ、Windows 10/11のXInput対応ゲーム向け設計
ファイティングコマンダー OCTA for Windows PCは、Windows 10/11のXInput対応ゲーム向けに設計されており、PCとのUSB接続ですぐに使用できちゃうんです！
ゲーミングガジェット、数が増えてくると、それぞれのドライバーをインストールするのもけっこう大変になってきますが、挿すだけで使えるって、すごくいいですよね。使いたい時に、さっと接続、そのまま使える。手軽って、正義だなと思うんです。
7月4日（土）は秋葉原に！
ファイティングコマンダー OCTA for Windows PCの実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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