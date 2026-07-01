7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第16回
磁気スイッチのゲームパッドって、ゲームの勝敗変わるレベルで使いやすいですよ──SCUF Valor Pro Wireless
2026年07月01日 09時00分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているゲームパッド「コルセア SCUF Valor Pro Wireless」をご紹介します！
SCUF Valor Pro Wireless、勝つためのゲームパッド
SCUF Valor Pro Wirelessをひと言で表すなら、「ゲームで勝つために、本当に必要なものを詰め込んだゲームパッド」でしょう。
余計なものを削ぎ落とし、ただ「勝利」への最短距離を突き進むための設計。握った瞬間に、その設計の理念を感じ取れるはずです。
ポイント①：TMRスティック採用、高精度で誤操作が起きない！
スティックは、最近のゲーミングガジェットで定番となりつつある磁気による非接触のTMRスティック仕様。機械接点式のボタンしか使ったことがない人は、この操作性、感激すると思います。
コントローラーの仕様ひとつで、ゲームの操作性って、けっこう変わります。スティック操作の精度の高さ、明確なフィードバックが、操作の正確性を高めてくれて、自分の技が完璧に決まる感じ。これは、ぜひとも触って体感してほしいところです。
ポイント②：迷いを消し去る、研ぎ澄まされたシンプルさ
SCUF Valor Pro Wirelessは、本体背面に、ボタンを割り当てられるパドルを搭載しています。つまり、親指をスティックから離さずにジャンプやリロードなどの操作を行えるんです！
ポイント③：そのまま外へ飛び出したくなる、圧倒的な実戦力
1000Hzの高速応答で遅延を感じさせない。このシンプルさの裏に隠れた高いスペック、SCUF Valor Pro Wirelessを買う大きな意味です。応答速度の速さは、長時間使ってみると、その恩恵を強く感じられます。細かな遅延や操作ミスのストレスがないことで、ゲームって、こんなに快適になるんだ！と思えるはず。
さらにトライモード接続機能として、「低遅延ワイヤレス接続」「Bluetooth接続」「有線（USB Type-C）接続」の3つを切り替えて使えるので、複数のコンソールやPCで共用する使い方もしやすい！ アクティブで、フレキシブルな使い方ができます。
7月4日（土）は秋葉原に！
SCUF Valor Pro Wirelessの実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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