7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第10回
これ、待ってたよ〜！ ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Plus X1PC11」はファンなら即、買いたい完成度！
2026年06月30日 14時30分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Plus X1PC11」をご紹介します。
ゲームで本気で使えるREALFORCE
それがREALFORCE GX1 Plus X1PC11
REALFORCE GX1 Plus X1PC11をひと言で説明するなら、「ゲーミングで、本気で使えるREALFORCE」です。
あのREALFORCE特有の「スコスコッ！」とした打鍵感はそのままに、現代の競技シーンを勝ち抜くためのテクノロジーを融合した、非常に完成度の高いモデルです。
ポイント①：一度知ったら最後、「快感」がすごい打ち心地
その打鍵感は、静電容量無接点方式による、滑らかで上質なもの。あまりに「心地よさ」がすごくて、意味もなくキーを打ちたくなってしまいます。
長時間のプレイで使っても、指への負担は驚くほど少なく、使えば使うほどに、この独特の感覚に惚れ込んでしまう。「長年使える相棒」と呼ぶにふさわしい、圧倒的な信頼感があります。
ポイント②：触ればわかる、APCの威力
アクチュエーションポイント（キーが反応する押し込み深度）を調整する「APC」や、押し込んだ瞬間にオン、離せばオフになる「Dynamic mode」といった最新の調整機能を搭載。これ、スペック的にはよく聞くんですが、使ってみると、その凄さが実感できる代表的な機能だと思います。
伝統の打鍵感を楽しみつつ、スペックも最新のゲーミングキーボードらしい。この「温故知新」的な体験が、REALFORCE GX1 Plus X1PC11のすごいところですね。
ポイント③：「あの感じ」だけど、スペックは最新！
8000Hzポーリングや着脱式ケーブル、耐久性に優れたPBTキーキャップ。
ゲーマーがキーボードに、そしてREALFORCEに求めていた現代的なアップデートが、すべて詰め込まれている完成度。古くからのREALFORCEファンも、初めてREALFORCEに触れる人も、この完成度の高さには、納得する……いや、させられてしまうはず。
7月4日（土）は秋葉原に！
REALFORCE GX1 Plus X1PC11の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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