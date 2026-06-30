見た目から伝わる「最高級の品質」 お金があれば絶対手に入れたいゲーミングキーボード「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。見た目で気に入っても、実際に試してみないと、使いやすさは分からないですからね。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているゲーミングキーボード「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」をご紹介します！

見るからに超高級、でもそれだけじゃないキーボード

ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard

キーボードは、指先を通じて毎日「対話」するデバイスです。だからこそ、最高に「心地いいヤツ」を使いたいですよね。

ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboardは、極上とも言える打鍵感と、すさまじい応答性、そして「所有する喜び」までを一台に詰め込んだ、まさに「理想のゲーミングキーボード」。「なんだよこれ、ずっと打ってたいじゃん……」と思わせてくれる、魔力があります。

ポイント①：自分だけの「完璧な一打」を追い求める楽しさ

最新の磁気スイッチとラピッドトリガーによって、キーが反応する深さを1ミリ以下の精度で調整できるのが、このキーボード。

「もう少し早く反応してほしい」「誤入力を防ぎたい」といった、ゲームプレイ時に発生しがちな細かなストレスを感じません。いろいろと試しながら、自分だけの理想の打鍵設定を作り上げていく時間は、ゲーマーにとって、至福の時間ですよ。

ポイント②：ゲーム体験を劇的に変える、魔法のセッティング

この機能、使ってみるとすごさがわかります。キーごとに、応答性をカスタマイズできるんです。これ、一見マニアックな機能に思えますが、一度設定すると「もう、これなしでは戦えないわ〜」と思うほど、プレイフィールが変わります。移動キーとトリガーのみ、反応速度をシビアにしたりなど、自分好みに染め上げる楽しさがあります。

ポイント③：ガチ、立派な造り。圧倒的なビルドクオリティ

96％レイアウトの機能美、情報を美しく表示するOLED、そしてガスケット構造が生み出す上質な打鍵音。

実際に実機を見てみると、どこをとっても「最高級」の風格が漂っています。ゲーム以外のタイピング作業ですら、贅沢な時間に変えてくれるような、そんな「生活を変えてくれるガジェット」感があるんですよね。触るたびに「買ってよかったー！」って思えますよ。

7月4日（土）は秋葉原に！

ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboardの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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