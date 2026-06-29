エンターグラムは6月28日、1998年に発売されたセガサターン向け恋愛シミュレーションゲーム「センチメンタルグラフティ」リメイク版の制作決定を発表。伝説のギャルゲーが28年の時を越え、令和の世に再誕する。

本作は、転校しがちだった高校3年生の主人公が「あなたに会いたい」という差出人不明の手紙を受け取り、その送り主を探すため北海道から九州まで、各地にいるヒロインのもとを訪れるという内容のゲームになる。

当時を知るプレイヤーからは「懐かしい！」「全国12股の旅をまたできるとは…ありがとよ」「あのシステムをどーするのか気になります」「髪色がリアル寄りになってて凄く良い」「みんなー、主人公の名前は自分にするんだぞー」など、多くの声が寄せられていた。

リメイク版では現代向けに調整こそするものの、シナリオやキャラクター設定はなるべく元のものを踏襲するとしている。

また、12人のヒロインのうち6人の新キャストはすでに決定。もう半分はプロ・アマ問わない【一般公募オーディション】で決められる。ティザーサイトではオーディション用の台本がダウンロードでき、2026年7月31日まで募集している。ぜひ応募してみてはいかがだろうか。

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